Вийшов перший тизер 'Ліхтарів' з оновленого всесвіту DC від Джеймса Ганна

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер супергеройського детективу "Ліхтарі" (Lanterns), що стане третім серіалом в рамках оновленого всесвіту DC від Джеймса Ганна.

В центрі сюжету серіалу – міжгалактичні миротворці Зелені Ліхтарі, які носять кільця, що надають їм надзвичайні сили. Досвідчений Ліхтар Гел Джордан в компанії нового рекрута Джона Стюарта розслідує вбивство в Небрасці, що приводить їх до розкриття жахливих таємниць.

Головні ролі в шоу виконали Кайл Чендлер ("Вовк з Уолл-стріт", "Перша людина", "Ґодзілла проти Конга", "Зрив") та Аарон П'єр ("Час", "Ребел Рідж", "Муфаса: Король Лев", серіал "Ранкове шоу").

Крім того, образ Ліхтаря Ґая Ґарднера повторив Нейтан Філліон, який вже грав цього персонажа у минулорічному "Супермені".

Прем'єра серіалу запланована на серпень 2026 року, однак точна дата поки не оголошена.

Всесвіт DC від Джеймса Ганна

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2022 року режисер марвелівських "Вартових галактики" та дісішного "Загону самогубців: Місія навиліт" Джеймс Ганн офіційно очолив DC Studios.

Наразі під керівництвом Ганна вже були випущені два сезони "Миротворця" та один сезон анімаційного серіалу "Монстри Коммандос".

Також в планах серіали "Бустер Голд", "Воллер" та "Втрачений рай", але поки без деталей.

Крім того, в рамках всесвіту DC від Джеймса Ганна влітку 2025 року вийшов повнометражний фільм "Супермен" (він же сам виступив його режисером).

Влітку 2026 року має вийти фільм "Суперґьорл" від Крейга Гіллепсі ("Я, Тоня", "Круелла"), а в жовтні цього ж року – "Глиноликий" від Джеймса Воткінса ("Райське озеро", "Не говори зі злом").

В планах у DC ще кілька повнометражних фільмів, зокрема, про Супермена, Болотяну істоту, Бетмена та Диво-жінку.

