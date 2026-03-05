Netflix показав тизер психологічного трилера 'Необрані' з зіркою 'Статевого виховання'

Точна дата релізу наразі невідома.

Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер нового британського мінісеріалу в жанрі психологічний трилер "Необрані" (Unchosen).

Події серіалу відбуватимуться в закритій релігійній секті на задвірках Лондона, в якій жінки мають сліпо підкорятися чоловікам. Аж раптом місцева молода жінка, після загадкової зустрічі, вирішує кинути виклик системі, розпочинаючи власну подорож до емансипації.

Головні ролі у проєкті виконали Ейса Баттерфілд ("Хлопчик у смугастій піжамі", "Хранитель часу", "Дім дивних дітей міс Сапсан", серіал "Статеве виховання") та Моллі Віндзор ("Вона сказала", серіал "Війна світів").

Також у шоу задіяні Фра Фі ("Знедолені", "Бунтівний місяць", серіал "Соколине око"), Сіобхан Фіннеран ("Прокляті", серіал "Абатство Даунтон") та Крістофер Екклстон ("Викрасти за 60 секунд", "28 днів потому", "Джі Ай Джо: Атака Кобри", серіал "Доктор Хто").

Одним з режисерів серіалу виступив Джим Лоуч, який має великий досвід на британському телебаченні. Серед іншого він працював над такими відомими проєктами, як "Вулиця коронації", "Погані дівчата", "Готель "Вавилон" та "Локербі".

Зоймки серіалу проходили у 2024 році, а його початкова назва була "З пилу" (Out of the Dust).

Як зазначають у Netflix, серіал має вийти "незабаром", однак точна дата релізу наразі невідома.

