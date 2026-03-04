'День істини': вийшов новий тизер загадкового фільму Спілберга (відео)

В український прокат стрічка вийде 11 червня 2026 року.

Вийшов новий тизер науково-фантастичної драми "День істини" (Disclosure Day) від культового Стівена Спілберга ("Щелепи", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Вестсайдська історія").

Новий ролик досі зберігає інтригу щодо основного сюжету стрічки: глядачі вже зрозуміли, що група загадкових мешканців Землі збирається розкрити людям свою справжню сутність, однак ким саме вони є, наразі не розкривається.

Загалом, проєкт "День істини" був оповитий таємницями з самого початку. Він доволі довго описувався просто як "новий фільм Спілберга про НЛО", однак його назва, акторський склад і хоч якісь натяки на сюжет стали відомі лише під час виходу першого тизера всередині грудня 2025 року.

Головні ролі у фільм отримали такі зірки, як Емілі Блант ("Диявол носить Прада", "Сікаріо", "Тихе місце", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Суперники", "Химера", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"), Колін Ферт ("Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов", "Король говорить", "Kingsman"), Ів Г'юсон (серіал "Чудова пара"), Колман Домінго ("Кендімен", "Сінг Сінг", "Людина, що біжить", серіал "Ейфорія"), Ваятт Расселл ("Громовержці", "Оверлорд", серіали "Чорне дзеркало", "Сокіл і Зимовий солдат", "Монарх: Спадщина монстрів") та інші.

Сценарій до "Дня істини" написав найуспішніший кіносценарист усіх часів Девід Кепп, відомий за такими хітами, як "Парк Юрського періоду", "Шлях Карліто", "Місія нездійсненна", "Людина-павук", "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Операція "Чорний Кейс", "Світ Юрського періоду: Відродження" та багатьма іншими.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат стрічка вийде 11 червня 2026 року.

