У сюжеті відео та в самій пісні йде мова про те, що в потоці справ і життєвих турбот треба берегти свою внутрішню дівчинку – піклувалися про неї, пестити та регулярно вигулювати.

Популярна українська співачка, "королева ночі" Оля Полякова потішила шанувальників музичною новинкою. Вона представила яскравий і зухвалий кліп на пісню "Взрослая девочка". Зірка вкотре приголомшила своїх шанувальників, а відеоробота уже підкорює фанів співачки.

Відео Полякової, яке вона оприлюднила на YouTube-каналі, вийшло не лише дуже яскравим, а й кумедним. Вона вкотре показала свій стиль в музиці та сценічних образах.

За сюжетом, героїня кліпу залишається в свій день народження одна і викликає не одну Олю Полякову, а відразу сім. Співачка з'являється у своїх найвідоміших образах з кліпів та починає розважати самотню іменинницю. Таким чином Оля Полякова стала першою в світі артисткою, яку клонували.

У сюжеті відео та в самій пісні йде мова про те, що в потоці справ і життєвих турбот треба берегти свою внутрішню дівчинку – піклувалися про неї, пестити та регулярно вигулювати.

Читайте такожОля Полякова показала перші кадри зі зйомок нового кліпу і розкрила ім'я головної героїні"Відео втілює в собі мрію кожного артиста: наплодити своїх клонів і підраховувати прибуток, забувши про труднощі гастрольного графіка та "життя на колесах" розбитими дорогами", - сказано в описі до ролика.

Режисер відео Любомир Левицький працює в Голлівуді й не знімає кліпи. Проте для української виконавиці він зробив виняток. Чоловікові вдалося створити технічно складну роботу. Головну роль у музичному ролику зіграла зірка комедії "Скажене весілля" Інна Приходько.

Оля Полякова намагалася, щоб все було бездоганно. Звісно, що особливу увагу вона сконцентрувала на епатажних образах. Зірка позувала на камеру в яскравому одязі, з насиченим макіяжем та неординарними зачісками.

Оля Полякова – "Взрослая девочка": відео

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Автор: Вікторія Гордієнко