Альбом вийде 1 грудня 2021 року.

Російський хіп-хоп виконавець Оксімірон поділився у своєму інста-блозі радісною новиною. Напередодні Нового року він вирішив порадувати своїх шанувальників новим альбомом, який випустить вперше за останні шість років.

"Ось це поворот", "Спасибі, що хоч рік вказав", "Я не вірю, що дочекалася", "Просто найкращий", "Найкращий початок зими", "А це вже інша розмова", "Ура, дуже круто", - шанувальники вже в передчутті нової музики від улюбленого виконавця.

Читайте такожНапівоголена MARUV імітувала секс з чоловіком у новому кліпіНагадаємо, 1 листопада 2021 року Оксімірон презентував новий трек під назвою "Хто вбив Марка?". Через шість років мовчання, така новина стала несподіванкою для фанатів музиканта. Незадовго до цього вийшла інша композиція - "Казка про втрачений час".

Десятихвилинний трек "Хто вбив Марка?" - розповідь про конфлікт виконавця з іншим хіп-хоп "динозавром" - Ромою Жиганом. Оксімірон відкриває завісу таємниці і посвячує громадськість в деталі резонансної події минулих років.

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Автор: Діана Могилєвич