Українським кіноманам покажуть новий фільм Альмодовара: він відкриє фестиваль іспанського кіно

Цього року фестиваль пройде спершу у Києві, а потім у Львові.

24-30 вересня 2026 року у київському кінотеатрі "Жовтень" пройде 11-й фестиваль "Лінія іспанського кіно".

Згодом захід проведуть у Львові – з 12 до 16 жовтня у кінотеатрі "Планета кіно" (ТРЦ Forum Lviv), повідомили в кінокомпанії "Артхаус Трафік", що є одним з організаторів заходу.

Відкриє фестиваль нова робота двічі оскароносного Педро Альмодовара ("Все про мою матір", "Погане виховання", "Повернення", "Розімкнуті обійми", "Шкіра, в якій я живу", "Паралельні матері") – поєднання драми та комедії "Гірке Різдво" (Amarga Navidad), прем'єра якої відбулася цього року в Каннах.

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Критики характеризують картину як саморефлексію самого Альмодовара: її герой – митець у творчій кризі, який пише сценарій, безсоромно"позичаючи" історії з життя – свого та близьких людей. Тут і згасла мрія про авторське кіно, і горе після смерті матері, і навіть чужий роман із пожежником-стриптизером. На Каннському кінофестивалі "Гірке Різдво" здобуло нагороду за найкращий саундтрек.

Також в рамках фестивалю "Лінія іспанського кіно" українським кіноманам покажуть драму "Чорна куля" (La bola negra) з Ґленн Клоуз ("Вартові галактики", "Небезпечні зв'язки") і Пенелопою Крус ("Все про мою матір", "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", "Паралельні матері", "Наречена", "Сусіди зверху"). Завдяки цій роботі режисерський дует Хав'єра Кальво та Хав'єра Амброссі отримав у Каннах Нагороду за найкращу режисуру. Це – спроба уявити, якою була доля останнього твору Федеріко Ґарсії Лорки – одного з найвідоміших іспанських письменників. Автор встиг написати лише кілька сторінок роману про заборонене кохання – і загинув на початку Громадянської війни в Іспанії.

Ще один фільм з програми фестивалю – кримінальна чорна комедія "Хто кого навколо пальця" (Cada día nace un listo) режисерки Аранчі Ечеваррії з програми кінофестивалю в Малазі. Події фільму розгортаються навколо Тоні – колишньої зірки талант-шоу, а нині боржника, на все готового заради грошей. Доля знайомить його з іншим пройдисвітом – мажором, який замовляє викрадення неоціненної картини... з будинку своєї ж матері. Тоні збирає команду незграбних спільників, та "легка справа" обертається справжнім хаосом.

З торішньої програми Канн (володар призу журі та премії за найкращий саундтрек) до кіноогляду потрапив "Сират" (Sirât), який протягом року також отримав номінації на "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA, а на батьківщині здобув шість нагород головної кінопремії Іспанії – "Ґоя". Це робота режисера Олівера Лаше, спродюсована Педро (режисер фільму-відкриття) й Аґустіно Альмодоварами. Стрічка розповідає про батька, який разом із сином і вірним собакою мандрує марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки. Приєднавшись до групи рейверів, що прямують на чергову вечірку в серці Сахари, вони поринають у пекельну подорож крізь нескінченні піски.

Є в програмі стрічка й для сімейної аудиторії – пригодницька анімація "Олівія та невидимий землетрус" (L'Olívia i el terratrèmol invisible) режисерки Ірене Іборри. Ця картина – володарка двох номінацій на премію Європейської кіноакадемії, номінації на премію "Ґоя", а також гіт Чілдрен Кінофесту – найбільшого українського кінофестивалю для дітей і підлітків. Головна героїня – дівчинка, яка перетворює стресовий переїзд родини на захопливу гру заради молодшого брата. Це буде єдина стрічка в програмі фестивалю, яку демонструватимуть в українському озвученні з іспанськими субтитрами. Решту фільмів програми показуватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами (для фільму-відкриття будуть додаткові англійські субтитри).

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