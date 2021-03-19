Після перегляду відзнятого матеріалу актриса обурилася, проте пізніше передумала і дозволила залишити сцену в фільмі.

Відома голлівудська актриса, зірка "Основного інстинкту", Шерон Стоун, розповіла, як її обманом вмовили знятися в культовій сцені без спідньої білизни.

Йдеться про момент, де героїня Шерон Стоун перебуває на допиті й перекидає ногу на ногу, пише Vanity Fair.

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Акторка розповіла, що її попросили зняти трусики, нібито тому, що під час зйомок вони були помітні через свій білий колір. Її переконали, що ані знімальна група, ані глядачі нічого не бачать.

Однак при перегляді відзнятого матеріалу актриса побачила, що в кадр потрапили її статеві органи: "Так я вперше побачила свій вагінальний знімок", - цитує видання слова акторки.

Як повідомляється, обурена Стоун вдарила режисера Пола Верховена по обличчю і подзвонила своєму адвокату. Однак через деякий час Шерон Стоун "охолола" і дала дозвіл на публікацію даної сцени.

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Автор: Катерина Лиманська