У прокат фільм вийде вже в квітні 2023 року.

Британський режисер Гай Річі, відомий як майстер кримінальної комедії, випустив перший трейлер свого нового фільму "Перекладач" (The Covenant), раніше заявленого під робочою назвою The Interpreter.

Фільм в жанрі воєнний екшн розповість про сержанта армії США Джона Кінлі та перекладача з афганської Ахмеда. Потрапивши в засідку, Ахмед з ризиком для власного життя робить неможливе, щоб врятувати життя Кінлі. Повернувшись додому, Кінлі дізнається, що Ахмеду і його родині не гарантували безпечний виїзд в Америку, як було обіцяно, і тому він вирішує повернутися в зону бойових дій, щоб відплатити Ахмеду і врятувати його сім'ю перш, ніж їх вистежать таліби.

Головні ролі у фільмі виконали Джейк Джилленхол ("Донні Дарко", "Горбата гора", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому") і Дар Салім ("Гра престолів", "Міст"). Також у фільмі задіяні Олександр Людвіг ("Вікінги", "Мідуей", "Погані хлопці назавжди"), Ентоні Старр ("Хлопаки", "Банши"), Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Підземелля і дракони: Честь злодіїв") і Емілі Бічем ("Смертельна зона", "Круелла", "1899").

В американський прокат фільм вийде 21 квітня 2023 року, приблизно одночасно "Перекладач" вийде онлайн на Amazon Prime Video для тих країн, де його вихід не запланований в кінотеатрах.

Фільми Гая Річі

Буквально на початку січня 2023 року в український прокат вийшов попередній фільм Гая Річі – шпигунський бойовик "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги". Детальніше про нього читайте в нашому огляді.

Ну а прославився британський режисер в кінці 90-х завдяки двом хітовим кримінальним комедіям "Карти, гроші, два стволи, що димлять" і "Великий куш". Всього в фільмографії Гая Річі на даний момент 15 повнометражних робіт в найрізноманітніших жанрах, включаючи дилогію "Шерлок Холмс", а також фільми "Агенти А.Н.К.Л.", "Меч Короля Артура", "Алладін", "Джентльмени" і "Гнів людський".

Наступним після "Перекладача" у Річі заявлений військовий фільм "Міністерство неджентльменської війни", події якого розгортатимуться напередодні Другої світової війни. Головні ролі у фільмі виконають Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Агенти А.Н.К. Л.", "Відьмак", "Енола Холмс") і Ейса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс і Шоу", "Аферистка", "Годзілла проти Конга").

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