Користувачі помітили, що постери серіалів дуже схожі.

Китайський стрімінговий сервіс Youku піддався критиці за нібито плагіат серіалу "Гра в кальмара".

Про це пише BBC.

Так, Youku запустив рекламу нового розважального шоу під назвою "Перемога кальмара", учасники якого змагатимуться в "дитячих іграх".

Користувачі мережі відзначили, що постери серіалів дуже схожі. Вони звинуватили платформу в "безсоромному" плагіаті.

У Youku вибачилися і сказали, що це чернетка постера, який потрапив в мережу помилково.

Читайте такожСеріал про психопата обігнав "Гру в кальмара" у рейтингу Netflix"Через помилку в роботі перший постер до шоу "Перемога в грі", яке ми зняли раніше, був помилково використаний в рекламних заходах на торговому ярмарку", - повідомив портал.

Відзначається, що Youku є одним з найпопулярніших стрімінгових сервісів в Китаї.

Гра в кальмара: що відомо про серіал

Режисером шоу виступив Хван Дон Хек. Серіал розповідає про жорстокі дитячі ігри на виживання. У першому сезоні 9 серій.

За сюжетом персонажі серіалу відчувають фінансові труднощі. Вони відправляються на острів і змагаються за головний приз - 45 мільйонів доларів. Всі переможені гинуть.

Автор: Людмила Жерновська