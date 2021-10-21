Китайський стрімінговий сервіс Youku піддався критиці за нібито плагіат серіалу "Гра в кальмара".
Про це пише BBC.
Так, Youku запустив рекламу нового розважального шоу під назвою "Перемога кальмара", учасники якого змагатимуться в "дитячих іграх".
Користувачі мережі відзначили, що постери серіалів дуже схожі. Вони звинуватили платформу в "безсоромному" плагіаті.
Squid's Victory??? Really my people?? Really??? pic.twitter.com/8Gw72BFh3B— Elikplim (@EliTheRenegade) October 21, 2021
У Youku вибачилися і сказали, що це чернетка постера, який потрапив в мережу помилково.
Читайте такожСеріал про психопата обігнав "Гру в кальмара" у рейтингу Netflix"Через помилку в роботі перший постер до шоу "Перемога в грі", яке ми зняли раніше, був помилково використаний в рекламних заходах на торговому ярмарку", - повідомив портал.
Відзначається, що Youku є одним з найпопулярніших стрімінгових сервісів в Китаї.
Гра в кальмара: що відомо про серіал
Режисером шоу виступив Хван Дон Хек. Серіал розповідає про жорстокі дитячі ігри на виживання. У першому сезоні 9 серій.
За сюжетом персонажі серіалу відчувають фінансові труднощі. Вони відправляються на острів і змагаються за головний приз - 45 мільйонів доларів. Всі переможені гинуть.