Серіал розповість про лучника Клінта Бартона з оригінальної шістки Месників і його майбутню протеже Кейт Бішоп.

Marvel Entertainment опублікувала перший трейлер майбутнього міні-серіалу "Соколине око" (Hawkeye), знятого за мотивами коміксів Marvel.

Повідомляється, що перший епізод серіалу вийде 24 листопада 2021 року на Disney+.

"Соколине око" стане вже п'ятим серіалом в рамках четвертої фази розширеного кіновсесвіту Marvel, після "Ванда / Віжен", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" і "Що, якщо?...".

Цього разу в центрі сюжету опиниться лучшик Клінт Бартон / Соколине око – останній персонаж з оригінальної шістки Месників, у якого не було сольного проекту. Однак, цілком ймовірно, що як і у випадку з Чорною вдовою, цей серіал буде мати на меті попрощатися з персонажем і вивести на перший план нового влучного стрілка.

Як видно з трейлера, після подій фільму "Месники: Завершення", Бартон повернувся до мирного життя зі своєю сім'єю, як йому здавалося, залишивши своє жорстоке альтер-его Роніна в минулому. Однак в якийсь момент на вулицях з'являється новий лучник, під личиною якого ховається юна фанатка Соколиного Ока і його майбутня протеже Кейт Бішоп.

Вже відомо, що до ролі Клінта Бартона повернеться Джеремі Реннер, який виконав цю ж роль у фільмах про Месників. Роль його послідовниці виконає Хейлі Стейнфілд ("Залізна хватка", "Бамблбі"). Роль матері головної героїні виконає Віра Фарміга ("Закляття", "Мотель Бейтс").

Крім того, в серіалі буде представлена супергероїня Майя Лопес / Ехо у виконанні Алакви Кокс – глуха корінна американка, яка досконало копіює рухи іншої людини. Раніше Marvel також анонсувала окремий серіал, присвячений цьому персонажу, який вийде вже після "Соколиного ока".

Читайте такожУ фіналі "Локі" представили "наступного великого лиходія" кіновсесвіту MarvelТакож в серіалі повернеться персонаж Олени Бєлової – нової Чорної вдови у виконанні Флоренс П'ю, з якою глядачі вперше познайомилися в фільмі "Чорна вдова" цього літа. Нагадаємо, в сцені після титрів фільму вже був натяк на те, що Бєлова може з'явитися в "Соколиному оці" – тоді персонаж Валентини Алегро де Фонтейн у виконанні Джулії Луї-Дрейфус ("Віце-президент"), яка вперше була представлена в кіновсесвіті Marvel навесні 2021 року в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат", прийшов до Бєлової з "замовленням" на Бартона, заявивши, що це він винен у смерті її названої сестри Наташі Романофф.

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Автор: Марина Григоренко