Сергій Проскурня помер у 63-річному віці.

На 64-му році життя помер український театральний режисер, продюсер Сергій Проскурня.

Про це повідомив екс-міністр культури Євген Нищук у Facebook.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив. Величезна втрата для мене, для усіх нас", - написав він.

Трагічну новину підтвердила і колишня народна депутатка Ірина Подоляк.

"Проскурня пішов від нас....Сергій...Царства небесного...." - написала вона у Facebook.

Сергій Проскурня: чим він відомий

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові. Сергій Проскурня - український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017). Починаючи з 2015 режисирував святкові концерти до Дня Незалежності України, саме завдяки рішенню Сергія Проскурні в їх програми була включена симфонічна музика.

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Автор: Олег Давигора