Причиною смерті міг стати рак підшлункової залози.

Помер відомий німецький кінорежисер, сценарист і продюсер Вольфганг Петерсен. Йому був 81 рік.

Про це пише Deadline.

Режисер пішов з життя в п'ятницю, 12 серпня, в резиденції в Брентвуді (Лос-Анджелес) на руках у своєї 50-річної дружини Марії-Антуанетти.

За даними видання, причиною смерті став рак підшлункової залози.

Петерсен почав свою кар'єру в Німеччині, але його запросили до Голлівуду після успіху фільму про Другу світову війну "Das Boot" ("Підводний човен"). Фільм отримав шість номінацій "Оскар".

Він швидко став одним з найбільш затребуваних режисерів технічно складних студійних бойовиків, серед яких: "Ідеальний шторм" (2000), "Борт номер один" (1997), "Спалах" (1995), "На лінії вогню" (1993) і "Розколоті" (1991).

Також популярність Петерсону принесли фільми "Нескінченна історія" (1983), "Ворог мій" (1985), "Троя" (2004) і "Посейдон" (2006).

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