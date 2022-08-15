Російський художник помер у віці 62 роки.

Російський художник Дмитро Врубель помер у неділю, 14 серпня, на 63-му році життя.

Про смерть Врубеля в Facebook написала журналістка Ксенія Ларіна, яка нещодавно провела ним інтерв'ю.

"Діма! Неможливо повірити. Ми говорили 6 червня. "Я буду підкашлювати, у мене легкий ковід". Ніхто не міг припустити такого стрімкого відходу. Діма. Така незвичайна, небайдужа людина. Як же прикро, як несправедливо", - зазначила вона.

Художник протягом останніх двох місяців хворів на коронавірус, наприкінці червня Врубель потрапив до лікарні.

На початку серпня дружина художника Вікторія Тимофєєва написала у соцмережі, що він вже протягом чотирьох тижнів перебував у критичному стані. За її словами, Врубель, зокрема, був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Художник Дмитро Врубель - коротка біографія

Дмитро Врубель народився 14 липня 1960 року в Москві. У 15 років він створив свій перший художній твір - картину, яка називалася "Суд Пілата". В юності художник також писав вірші і організовував виставки.

У 1979 році вступив до Московського педагогічного держуніверситету - навчався на художньо-графічний факультет. З 1990 року жив і в Москві, і в Берліні.

Врубель у 1990 році на фрагменті Берлінської стіни створив одне з найбільш впізнаваних у світі графіті - "Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові" ("Братній поцілунок"), на якому зображено, як генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв цілує керівника НДР Еріха Хонеккера.

Графіті у 2009 році змили зі стіни, а потім художник відтворив його.

У Врубеля є син Михайло (народився у 1981 році), він кінопродюсер.

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