Компанія Вольга Україна рада представити Вашій увазі перший погляд на комедійний екшн "Пороховий коктейль" молодого режисера-візіонера Навота Папушадо.

На трьох перших опублікованих кадрах глядачі можуть побачити групу яскравих героїнь у виконанні Карен Гіллан (франшизи "Джуманджі", "Месники"), Ліна Хіді ("Гра престолів", "Суддя Дредд"), Анджела Бассетт (номінація на премію "Оскар"; "Чорна пантера", "Місія нездійсненна: Фоллаут"), Карла Гуджино ("Розлом Сан-Андреас", "Вартові"), Мішель Єо ("Шалено багаті азіати", "Щасливого Різдва") і зовсім юна Хлої Коулман ("Мій шпигун", "Велика маленька брехня"). Крім того, у стрічці зіграв номінант на премію "Оскар" Пол Джаматті ("Мільярди", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга").

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Синопсис:

Бути кілером - весело й просто?!... Для головної героїні, яка від матері успадкувала талант до замовних вбивств, - це дійсно так! Але коли дівчині доводиться піти проти власного боса, вона стає мішенню для цілої армії головорізів. На щастя, мама та її колишні напарниці готові допомогти пригостити гостей своїм фірмовим "пороховим коктейлем".

Виконавиця головної ролі - рудоволоса красуня Карен Гіллан поділилася першими кадрами зі своїми підписниками в Інстаграмі, супроводивши їх підписом: "Я так рада поділитися першим поглядом про моє новому фільмі “Пороховий коктейль"!!! Зустрітися з Семом, Скарлетт, Емілі і декількома суворими бібліотекарями ". Крім того, всі актриси майбутньої екшн-комедії зробили публікації одночасно, тим самим надавши підтримку майбутньому релізу,

Реліз екшн-комедії про по-справжньому вбивчий "Порохової коктейль" планується в першій половині 2021-го. Подробиці - незабаром.

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Автор: УНІАН