Прем'єра п'ятого сезону "Повільних коней" відбудеться 24 вересня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер п'ятого сезону шпигунського трилера "Повільні коні" (Slow Horses), що є одним з найочікуваніших серіалів вересня 2025 року.

Серіал розповідає про команду шпигунів-аутсайдерів під керівництвом досвідченого, але проблемного агента МІ5 Джексона Лемба. Свого часу усі вони припустилися серйозних помилок в роботі, але чомусь не були звільнені. У відділі, куди їх зіслали, на них чекала нудна паперова робота, однак згодом вони все ж долучилися до розслідуванні серйозних справ, що загрожували Британії.

Головну роль у шоу виконує легендарний Гері Олдмен ("Дракула", "Леон", "П'ятий елемент", "Темні часи", франшиза про Гаррі Поттера).

Також у серіалі грають Джек Лоуден ("Дюнкерк", "Капоне", серіал "Володар кілець: Кільця влади"), Крістін Скотт Томас ("Чотири весілля і похорон", "Англійський пацієнт", "Місія неможлива", "Темні часи"), Г'юго Вівінг (франшизи "Матриця", "Володар перснів") та інші.

Зауважимо, що п'ятий сезон "Повільних коней" налічуватиме шість епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно 24 вересня 2025 року.

Також вже відомо, що у серіалу будуть шостий і сьомий сезони.

