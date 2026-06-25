Вийшов новий трейлер сиквелу 'Практичної магії' з Сандрою Буллок і Ніколь Кідман (відео)

В український прокат фільм вийде 10 вересня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. показала новий трейлер романтичної фентезі-комедії "Практична магія 2" (Practical Magic 2), що стане сиквелом популярного фільму 90-х.

Події відбуватимуться майже через три десятиліття після фіналу першої частини. Сестри-відьми Саллі та Джилліан Овенс знову спробують розбити страшне родинне прокляття, відповідно до якого всі чоловіки, яких люблять жінки з їхнього роду, гинуть страшною смертю, коли кохання наступного покоління опиняється під загрозою.

До головних ролей у стрічці повернулися головні зірки "Практичної магії" 1998 року Ніколь Кідман ("Із широко заплющеними очима", "Мулен Руж!", "Догвіль", "Хороша погана дівчинка", серіали "Велика маленька брехня", "Ідеальна пара", "Скарпетта") та Сандра Буллок ("Швидкість", "Міс Конгеніальність", "Освідчення", "Невидима сторона", "Пташиний короб", "Гравітація", "Вісім подруг Оушена").

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Тим часом, Даян Віст ("Пурпурова троянда Каїра", "Едвард Руки-ножиці", "Кулі над Бродвеєм", "Аферистка") та Стокард Ченнінг ("Бріолін", "Клуб перших дружин", "Там, де серце") повторили ролі їхніх тіток Бріджит і Френсіс.

Серед нових імен у касті – Лі Пейс ("Вартові Галактики", франшиза "Хоббіт", серіал "Фундація"), Джої Кінґ ("Швидкісний потяг", "Будка поцілунків"), Мейзі Вільямс ("Нові Мутанти", серіали "Гра престолів", "Пістол"), Шоло Марідуенья ("Синій жук", серіал "Кобра Кай") та інші.

Зняла сиквел оскароносна данська режисерка Сюзанна Бір ("Помста", "Пташиний короб", серіали "Нічний адміністратор", "Ідеальна пара").

В український прокат фільм вийде 10 вересня 2026 року.

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