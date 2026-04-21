Вийшов трейлер 'Практичної магії 2': Сандра Буллок і Ніколь Кідман знову разом через 28 років

Кінокомпанія Warner Bros. показала перший трейлер романтичної фентезі-комедії "Практична магія 2" (Practical Magic 2), що стане сиквелом фільму 1998 року.

За сюжетом фільму, майже через 30 років сестри-відьми Саллі та Джилліан Овенс знову намагатимуться протистояти страшному родинному прокляттю, яке тепер загрожує не лише їм, але й наступному поколінню жінок в їхній родині.

До головних ролей у сиквелі повернулися Ніколь Кідман ("Із широко заплющеними очима", "Мулен Руж!", "Догвіль", "Хороша погана дівчинка", серіали "Велика маленька брехня", "Ідеальна пара", "Скарпетта") та Сандра Буллок ("Швидкість", "Міс Конгеніальність", "Освідчення", "Невидима сторона", "Пташиний короб", "Гравітація", "Вісім подруг Оушена"), тоді як Даян Віст ("Пурпурова троянда Каїра", "Едвард Руки-ножиці", "Кулі над Бродвеєм", "Аферистка") повторила роль тітки Бріджит, а Стокард Ченнінг ("Бріолін", "Клуб перших дружин", "Там, де серце") знову зіграла тітку Френсіс.

Серед нових імен у касті – Лі Пейс ("Вартові Галактики", франшиза "Хоббіт", серіал "Фундація"), Джої Кінґ ("Швидкісний потяг", "Будка поцілунків"), Мейзі Вільямс ("Нові Мутанти", серіали "Гра престолів", "Пістол"), Шоло Марідуенья ("Синій жук", серіал "Кобра Кай") та інші.

Зняла сиквел оскароносна данська режисерка Сюзанна Бір ("Помста", "Пташиний короб", серіали "Нічний адміністратор", "Ідеальна пара").

В український прокат фільм вийде 10 вересня 2026 року.

Нагадаємо, романтична фентезі-комедія 1998 року "Практична магія" від режисера Гріффіна Данна з Сандрою Буллок і Ніколь Кідман в ролі двох сестер-відьом з родини Овенс, жінки з якої були прокляті жити без любові, свого часу була негативно сприйнята критиками та обернулася касовим провалом, але з часом набула статусу культової.

