В ефірі 1+1 вийшов перший промо-ролик серіалу.

Весною в ефірі 1+1 стартує новий комедійний серіал "Велика надія". Глядачі побачать історію 40-річної виховательки дитячого садка Надії Галушко, яка буде здійснювати свою заповітну мрію – стати мамою. Головні ролі у стрічці виконають Анна Антосик та Артемій Єгоров.

Нова захоплююча історія розпочнеться, коли у день свого 40-річчя Надя отримає велику надію на те, що вона може завагітніти! Адже її безпліддя довгі роки було величезною лікарською помилкою. Така перспектива стане для жінки "другим диханням" у житті, але в цій історії є одне серйозне "але" - шанс завагітніти стане реальним, тільки якщо вона схудне на 30 кілограмів.

"Вперше в житті я відчуваю, що це на 100% моя роль. Для мене, як для акторки це був дуже цікавий досвід. І я впевнена, багато жінок впізнають у цій історії себе. Головний меседж, який несе моя героїня: бути щасливою і коханою можна і треба", - розповіла Анна Антосик.

На шляху до мрії головна героїня пройде безліч випробувань, як фізичних, так і моральних. Але ні жорстка дієта, ні глузливі погляди фітоняшок на тренуваннях не змусять Надю відмовитись від своєї мети. Вона переосмислить для себе значення кохання та стосунків у її житті та відчайдушно буде боротися за щастя. Глядачі побачать знайомі ситуації, у які потрапляв хоч раз в житті мало не кожен, та разом із головними героями проживуть захоплюючі моменти нової серіальної історії.

У серіалі зіграють відомі українські актори: Артемій Єгоров, Віталій Салій, Андрій Ісаєнко, Олеся Островська, Катерина Тишкевич та інші.

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