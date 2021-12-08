Церемонія відбулася 7 грудня 2021 року в Каліфорнії.

47-а церемонія вручення нагороди People's Choice Awards пройшла 7 грудня 2021 року в Barker Hangar в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Шоу, організоване Кенаном Томпсоном, було першим, яке було представлено перед особистою аудиторією з 2019 року.

Цікаво, що зірки прийшли на вручення премії в досить ексцентричних нарядах. Американська актриса Беккі Джі дефілювала в жовтій відвертій сукні, яка повністю оголювала її стегно і боки. У схожому образі прийшли Порша Уїлльямс і Емма Ернан. Відзначимо, що сукні з високим розрізом було маст-хевом цієї церемонії.

А ось канадська актриса Джіджі Гордже прийшла в "голій" сукні, крізь яку просвічувалася спідня білизна. До слова, вона така була не одна.

Не менш епатажно виглядала й інша актриса, що з'явилася на церемонії в пишній сукні з анімалістичним принтом. Вона стала прям справжньою хижачкою.

Крім епатажу і яскравих образів, на церемонії People's Choice Awards можна було підглянути за пристрасними поцілунками зіркових пар. Не соромилися своїх почуттів телезірка Джо Амабіле і актриса Серена Пітт, а також гімнастка Шон Джонсон і футболіст Ендрю Іст.

Відзначимо, Скарлетт Йоханссон отримала премію "Улюблена драматична кіноактриса", а стрічка "Чорна вдова" з її участю була визнана найкращим фільмом року.

Дуейн Джонсон став фаворитом церемонії, бо отримав одразу три нагороди - "Найкращий кіноактор", "Найкращий комедійний актор" і "Народний чемпіон".

А ось Том Хіддлстон став найкращим актором в категорії телешоу за роботу в стрічці "Локі".

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Автор: Діана Могилєвич