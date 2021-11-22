У Лос-Анджелесі відбулася престижна музична премія American Music Awards 2021, яку відвідали всі відомі селебріті.
Ведучою заходу була епатажна реперка Карді Бі. Вона з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні з високим розрізом на стегні і босоніжках на високих підборах. "Родзинкою" її образу стала золота маска, яка закрила все її обличчя.
Хлопець Меган Фокс також відвідав церемонію. Machine Gun Kelly прийшов в костюмі з металевими вставками і шипами на шиї. Крім того, у нього були нарощені нігті. Ось тільки кохана не прийшла з ним на премію, тому він блищав в компанії своєї дочки.
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А ось тріумфатори премії, група BTS засвітилися на American Music Awards 2021 в однотипних костюмах жовтих відтінків. Вони стали яскравим акцентом на премії, і, звичайно, привернули до себе увагу громадськості.
Варто відзначити і те, що кліп українського режисера Тані Муіньо для Lil NAS X MONTERO отримав нагороду в номінації "Найкраще музичне відео".
Переможці American Music Awards 2021
- Артист року - BTS
- Найкращий новий виконавець - Olivia Rodrigo
- Колаборація року - Doja Cat і SZA - Kiss Me More
- Найкраще музичне відео - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name)
- Найкращий поп-виконавець - Ед Ширан
- Найкраща поп-виконавиця - Тейлор Свіфт
- Найкращий поп-дме або група - BTS
- Найкращий поп-альбом - Тейлор Свіфт - Еvermore
- Найкраща поп-пісня - BTS - Butter
- Найкращий хіп-хоп виконавець - Drake
- Найкраща хіп-хоп виконавиця - Megan Thee Stallion
- Найкращий хіп-хоп альбом - Megan Thee Stallion - Good News
- Найкраща пісня хіп-хопу - Cardi B - Up
- Найкращий R&B виконавець - The Weeknd
- Найкраща R & B виконавиця - Doja Cat
- Найкращий R&B альбом - Doja Cat - Planet Her
- Найкраща R&B пісня - Silk Sonic - Leave the Door Open
- Найкращий латиноамериканський артист - Bad Bunny
- Найкраща латиноамериканська артистка - Becky G
- Найкращий латиноамериканський дует або група - Banda MS de Sergio Lizárraga
- Найкращий рок-виконавець - Machine Gun Kelly
Нагадаємо, як пройшла премія MTV EMA 2021. Церемонія відбулася 14 листопада в Будапешті, і була не менш масштабною.
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