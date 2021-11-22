У ніч з 21 на 22 листопада відбулася премія American Music Awards 2021.

У Лос-Анджелесі відбулася престижна музична премія American Music Awards 2021, яку відвідали всі відомі селебріті.

Ведучою заходу була епатажна реперка Карді Бі. Вона з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні з високим розрізом на стегні і босоніжках на високих підборах. "Родзинкою" її образу стала золота маска, яка закрила все її обличчя.

Хлопець Меган Фокс також відвідав церемонію. Machine Gun Kelly прийшов в костюмі з металевими вставками і шипами на шиї. Крім того, у нього були нарощені нігті. Ось тільки кохана не прийшла з ним на премію, тому він блищав в компанії своєї дочки.

Читайте такожНастя Каменських разом з висхідною зіркою випустила прощальний кліп (відео)Ексцентричним образом здивував і актор, трансгендерна фея з нової "Попелюшки" Біллі Портер. Він одягнув блакитний костюм, а замість капелюшка - парасольку. Співачка Халле Бейлі постала в міні-сукні із зав'язками на грудях і животі. Вийшло дуже спокусливо і не менш епатажно.

А ось тріумфатори премії, група BTS засвітилися на American Music Awards 2021 в однотипних костюмах жовтих відтінків. Вони стали яскравим акцентом на премії, і, звичайно, привернули до себе увагу громадськості.

Варто відзначити і те, що кліп українського режисера Тані Муіньо для Lil NAS X MONTERO отримав нагороду в номінації "Найкраще музичне відео".

Переможці American Music Awards 2021

Артист року - BTS Найкращий новий виконавець - Olivia Rodrigo Колаборація року - Doja Cat і SZA - Kiss Me More Найкраще музичне відео - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name) Найкращий поп-виконавець - Ед Ширан Найкраща поп-виконавиця - Тейлор Свіфт Найкращий поп-дме або група - BTS Найкращий поп-альбом - Тейлор Свіфт - Еvermore Найкраща поп-пісня - BTS - Butter Найкращий хіп-хоп виконавець - Drake Найкраща хіп-хоп виконавиця - Megan Thee Stallion Найкращий хіп-хоп альбом - Megan Thee Stallion - Good News Найкраща пісня хіп-хопу - Cardi B - Up Найкращий R&B виконавець - The Weeknd Найкраща R & B виконавиця - Doja Cat Найкращий R&B альбом - Doja Cat - Planet Her Найкраща R&B пісня - Silk Sonic - Leave the Door Open Найкращий латиноамериканський артист - Bad Bunny Найкраща латиноамериканська артистка - Becky G Найкращий латиноамериканський дует або група - Banda MS de Sergio Lizárraga Найкращий рок-виконавець - Machine Gun Kelly

Нагадаємо, як пройшла премія MTV EMA 2021. Церемонія відбулася 14 листопада в Будапешті, і була не менш масштабною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич