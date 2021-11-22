Карді Бі показалася в золотій масці / REUTERS

У Лос-Анджелесі відбулася престижна музична премія American Music Awards 2021, яку відвідали всі відомі селебріті.

Ведучою заходу була епатажна реперка Карді Бі. Вона з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні з високим розрізом на стегні і босоніжках на високих підборах. "Родзинкою" її образу стала золота маска, яка закрила все її обличчя. 

Хлопець Меган Фокс також відвідав церемонію. Machine Gun Kelly прийшов в костюмі з металевими вставками і шипами на шиї. Крім того, у нього були нарощені нігті. Ось тільки кохана не прийшла з ним на премію, тому він блищав в компанії своєї дочки.

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А ось тріумфатори премії, група BTS засвітилися на American Music Awards 2021 в однотипних костюмах жовтих відтінків. Вони стали яскравим акцентом на премії, і, звичайно, привернули до себе увагу громадськості.

Варто відзначити і те, що кліп українського режисера Тані Муіньо для Lil NAS X MONTERO отримав нагороду в номінації "Найкраще музичне відео".

Переможці American Music Awards 2021

  1. Артист року - BTS
  2. Найкращий новий виконавець - Olivia Rodrigo
  3. Колаборація року - Doja Cat і SZA - Kiss Me More
  4. Найкраще музичне відео - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name)
  5. Найкращий поп-виконавець - Ед Ширан
  6. Найкраща поп-виконавиця - Тейлор Свіфт
  7. Найкращий поп-дме або група - BTS
  8. Найкращий поп-альбом - Тейлор Свіфт - Еvermore
  9. Найкраща поп-пісня - BTS - Butter
  10. Найкращий хіп-хоп виконавець - Drake
  11. Найкраща хіп-хоп виконавиця - Megan Thee Stallion
  12. Найкращий хіп-хоп альбом - Megan Thee Stallion - Good News
  13. Найкраща пісня хіп-хопу - Cardi B - Up
  14. Найкращий R&B виконавець - The Weeknd
  15. Найкраща R & B виконавиця - Doja Cat
  16. Найкращий R&B альбом - Doja Cat - Planet Her
  17. Найкраща R&B пісня - Silk Sonic - Leave the Door Open
  18. Найкращий латиноамериканський артист - Bad Bunny
  19. Найкраща латиноамериканська артистка - Becky G
  20. Найкращий латиноамериканський дует або група - Banda MS de Sergio Lizárraga
  21. Найкращий рок-виконавець - Machine Gun Kelly
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters

Нагадаємо, як пройшла премія MTV EMA 2021. Церемонія відбулася 14 листопада в Будапешті, і була не менш масштабною.

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Автор: Діана Могилєвич