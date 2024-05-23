Прем'єра серіалу відбудеться вже 12 червня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав трейлер міні-серіалу "Презумпція невинності" (Presumed Innocent) в жанрі юридичний трилер, головну роль в якому виконав Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Горбата гора", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому").

Серіал заснований на однойменному романі американського письменника Скотта Туроу 1987 року та одночасно є ремейком фільму 1991 року з Гаррісоном Фордом в головній ролі.

В центрі сюжету – прокурора Расті Сабіч, який стає головним підозрюваним у справі про вбивство його колеги та коханки Керолін Полемус.

Також у серіалі зіграли Рут Негга ("Сніданок на Плутоні", "Warcraft: Початок", серіал "Проповідник"), якій дісталася роль дружини головного героя Барбари, та Ренате Реінсве ("Найгірша людина на світі", "Інша людина"), яка, власне, зіграла жертву вбивства.

Шоуранером серіалу виступив відомий американськи телевізійний сценарист Девід Келлі, на рахунку якого такі хітові шоу, як "Велика маленька брехня", "Анатомія скандалу", "Любов і смерть" та нещодавній "Справжній чоловік" для Netflix.

Міні-серіал "Презумпція невинності" налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно 12 червня 2024 року, а решта виходитимуть по одному раз на тиждень з фіналом 24 липня.

Зауважимо, що це вже другий гучний ремейк з Джейком Джилленголом, який виходить на американських стрімінгових сервісах цього року. Зокрема, раніше у березні Prime Video випустив ремейк бойовика "Придорожній заклад" (Road House) з актором в головній ролі.

Вас також можуть зацікавити новини: