Українська військова драма "Клондайк" від режисерки Марини Ер Горбач не потрапила до шортліста 95-ої премії "Оскар" Американської академії кіномистецтва.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті премії "Оскар", оргкомітет якої 21 грудня оголосив шортліст у 10 категоріях.

Загалом до шортліста в категорії "Найкращий міжнародний фільм", до лонгліста в якій раніше відібрали "Клондайк", потрапили 15 фільмів:

Корсет / Corsage (Австрія)

Аргентина, 1985 / Argentina, 1985 (Аргентина)

Близько / Close (Бельгія)

Священний павук / Holy Spider (Данія)

Останній кіносеанс / Last Film Show (Індія)

Тиха дівчина / The Quiet Girl (Ірландія)

Повернення до Сеула / Return to Seoul (Камбоджа)

Блакитний кафтан / The Blue Caftan (Марокко)

Бардо, фальшива хроніка пригорщі правди / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Мексика)

На Західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front (Німеччина)

Джойленд / Joyland (Пакистан)

Рішення піти / Decision to Leave (Південна Корея)

ЄО / ЕО (Польща)

Сент-Омер / Saint Omer (Франція)

Хлопчик із раю / Cairo Conspiracy (Швеція)

Натомість до шортліста в категорії "Найкращий документальний фільм" увійшла стрічка "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Фільм розповідає про дітей зі сходу України, які мешкають в особливому дитячому будинку для малечі, яку вилучили з їхніх сімей. Попри війну працівники установи намагаються створити безпечний простір для проживання дітей, поки держава в судовому порядку вирішує їхню подальшу долю.

Також були оголошені шортлісти в категоріях "Найкращий короткометражний документальний фільм", "Найкращий грим та зачіски", "Найкраща музика до фільму", "Найкращий саундтрек до фільму", "Найкращий звук", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" та "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Серед інших, у вище зазначених категоріях представлені фільм "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick), "Аватар: Шлях води" (Avatar: The Way of Water), "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever), "Бетмен" (The Batman), "Елвіс" (Elvis), "Вавилон" (Babylon), "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front), "Білявка" (Blonde), "Кит" (The Whale), "Банши Інішерина" (The Banshees of Inisherin), "Ножі наголо: Скляна цибуля" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), "Все завжди і водночас" (Everything Everywhere All at Once), "Ноу" (Nope), "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio) та інші.

Оскар 2023 – що відомо

95-та церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим стане американський комік Джиммі Кіммел, який вже вів церемонію у 2017 та 2018 роках.

Повний список номінантів на "Оскар" мають оголосити 24 січня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі номінанти на одну з головних премій світу в сфері кіно та телебачення "Золотий глобус". Лідером за кількістю номінацій стала ірландська комедійна драма "Банши Інішерина" (The Banshees of Inisherin) з Коліном Фарреллом і Бренданом Глісоном від режисера Мартіна Макдони.

