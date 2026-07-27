Вийшов трейлер 4 сезону 'Річера': прем'єра вже у серпні

Вже відомо, що у серіалу буде 5 сезон.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер четвертого сезону шпигунського екшн-серіалу "Річер" (Reacher), що є екранізацією популярної однойменної серії поліцейських романів британського письменника Лі Чайлда.

В центрі сюжету – колишній майор армійської військової поліції Джек Річер, якого заарештовують за підозрою у вбивстві борця з корупцією. Знявши з себе підозри, герой власноруч береться за пошуки злочинців.

В основі четвертого сезону серіалу буде 13-й роман серії під назвою Gone Tomorrow, в якому Річер стає свідком самогубства жінки в метро Нью-Йорка. Невдовзі він дізнається, що це була співробітниця Пентагону Сьюзен Марк, втягнута у більшу смертельну змову, до якої входили корумпований політик, терористи Аль-Каїди та незліченна кількість убивств.

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До головної ролі повернувся Алан Рітчсон, відомий за серіалами "Таємниці Смолвіля" і "Титани". Також невдовзі актора можна буде побачити у фільмах "Перевізник" та "Мотор Сіті".

Четвертий сезон "Річера" налічуватиме вісім епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно 12 серпня 2026 року.

Вже відомо, що у серіалу також буде 5 сезон.

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