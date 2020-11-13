Репер з'явився в кліпі в образі Санти \ скріншот з відео
Американський репер Lil Nas X, пісня Old Town Road якого побила 24-річний рекорд Мерайї Кері в чарті Billboard Hot 100, випустив кліп на пісню під назвою Holiday.
Читайте також"Королі класичного року": AC/DC презентували новий кліп (відео)Музичне відео репер вирішив присвятити майбутнім святам - в ньому він з'являється в образі сучасного Санта-Клауса. У нього є сани-суперкар і хромовані олені.
Режисерами кліпу виступили сам репер і Гібсон Хазард, передає 112.ua.
Новини по темі
- Пісня репера Lil Nas X побила 60-річний рекорд і обігнала культову Despacito (відео)
- Репер Lil Nas X представив кліп на ремікс-трек Rodeo
- Billboard Music Awards 2020: яскраві моменти шоу і список переможців (фоторепортаж)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram