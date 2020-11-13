Музичне відео репер вирішив присвятити майбутнім святам.

Американський репер Lil Nas X, пісня Old Town Road якого побила 24-річний рекорд Мерайї Кері в чарті Billboard Hot 100, випустив кліп на пісню під назвою Holiday.

Читайте також"Королі класичного року": AC/DC презентували новий кліп (відео)Музичне відео репер вирішив присвятити майбутнім святам - в ньому він з'являється в образі сучасного Санта-Клауса. У нього є сани-суперкар і хромовані олені.

Режисерами кліпу виступили сам репер і Гібсон Хазард, передає 112.ua.

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Автор: УНІАН