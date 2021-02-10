Замкнула трійку лідерів друга серія "Ходу королеви".

Названо найбільш рейтинговий епізод серіалу в історії сервісу Netflix.

Про це повідомляє NME. Найбільш популярною виявилася фінальна серія "Ходу королеви", у стрічки 9,4 бала.Читайте такожДженніфер Лопес зіграє вбивцю у фільмі від Netflix

На другому місці опинився останній епізод "Я ніколи не...", він набрав 8,9 бала.

Замкнула трійку друга серія "Ходу королеви".

Хід королеви: про що серіал

"Хід королеви" розповідає історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон. Вона бореться з емоційними проблемами й пристрастю до алкоголю і наркотиків.

Головну роль в серіалі виконала Аня Тейлор-Джой.

Прем'єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.

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Автор: Ольга Робейко