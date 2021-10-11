"Гра в кальмара" - південнокорейський серіал Netflix про гру на виживання з багатомільярдним призом.

Південнокорейський режисер і сценарист Хван Дон Хек показав світу драматичний серіал "Гра в кальмара", який був показаний на платформі Netflix. Цей проект б'є всі рекорди за переглядами, а в мережі шанувальники серіалу роблять різні меми.

Читайте також"Гра в кальмара": чому весь світ одержимий кривавим південнокорейським серіалом (огляд)Дон Хек вирішив розповісти, чому головний герой Сон Гі-Хун перефарбовує волосся у червоний колір. Про це повідомляє Independent.

"Я представив себе ним і подумав про себе: який колір ти б ніколи не обрав, щоб фарбувати своє волосся?" Тоді я дійшов висновку, що Гі-Хун ніколи не перефарбує волосся", - зазначив він.

За його словами, вогненно-руде волосся "дійсно показало" "внутрішній гнів" і лють Гі-Хуна щодо організаторів смертоносних ігор.

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Гра в кальмара", групу з 456 невдах, які заборгували величезні суми, запрошують взяти участь у захопливому квесті, обіцяючи немислимий грошовий приз. Пошарпані життєвими обставинами, ці люди погоджуються і потрапляють на закриту територію. І тут починається найстрашніше в гонитві за 38 мільйонами доларів. Кожна, здавалося б, нешкідлива і дитяча гра перетворюється на змагання на виживання в прямому сенсі.

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Автор: Каролина Гайдук