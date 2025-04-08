В український прокат фільм жахів про найбільш відомий випадок екзорцизму в історії церкви вийде 29 травня 2025 року.

Вийшов український трейлер моторошного горору "Ритуал" (The Ritual), що розповість про найбільш задокументований випадок екзорцизму – вигнання демонів з Емми Шмідт, також відомої як Анна Еклунд (жінці довелося змінювати свої імена через високу цікавість до неї серед журналістів).

За сюжетом стрічки, двоє священників погоджуються провести серію складних екзорцизмів, аби врятувати молоду дівчину, охоплену страшною одержимістю. Проте один із святих отців має кризу віри, а інший – змушений вгамовувати відголоски власного бурхливого минулого. Чи вдасться священикам об'єднатися у цій моторошній боротьбі з дияволом?

Головну роль у фільмі зіграв легендарний Аль Пачино ("Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом", "Адвокат диявола", "Ірландець") – він втілив образ святого отця Теофілуса Різінгера, який керує ритуалом вигнання демонів, і паралельно намагається розібратися з власною кризою віри. Персонаж Теофілуса також є реальним, більш того, німець Різінгер є чи не найпопулярнішим екзорцистом в Америці, бо загалом провів там близько 22 обрядів вигнання, що є рекордною кількістю. Допомагає Теофілусу – Джозеф Штайгер у виконанні Дена Стівенса ("Ґодзіла проти Конга", серіали "Легіон", "Абатство Даунтон").

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У фільмі також знялася Ешлі Грін, відома за роллю Еліс Каллен у франшизі "Сутінки", та Ебігейл Ковен (серіали "Моторошні пригоди Сабріни", "Дивні дива").

Режисером фільму виступив американець Девід Міделл, який до цього зняв драму "Нічні вогні" (2014) та трилер "Вбивство Кеннета Чемберлена" (2017), обидва мало відомі широкому загалу, однак добре сприйняті як критиками, так і глядачами.

Як повідомила пресслужба компанії Adastra Cinema, у широкий український прокат стрічка вийде 29 травня 2025 року.

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