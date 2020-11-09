Вчора на телеканалі «1+1» відбувся одинадцятий прямий ефір головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Вечір, присвячений найдорожчим людям, запам’ятався глядачам чуттєвими танцювальними номерами, яскравими бальними постановками, неочікуваним зізнанням Сергія Мельника, а також виступом дівчини, яка незважаючи на втрату ноги, розпочала танцювати.

Недільного вечора на головному паркеті країни зірки виконали одразу два танці: перший – зі своїми рідними, та один танець - із класичної бальної програми зі своїм партнером.

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Родинний вечір запам’ятався несподіваним виступом Сергія Мельника, який вийшов на паркет разом із Олімпійською призеркою та учасницею «Танців з зірками-3» - Анною Різатдіновою. Пара виконала пристрасну румбу, натякнувши, що між ними зав’язалися романтичні стосунки. Також футболіст зізнався: нещодавно не стало його бабусі, і він присвячує весь свій шлях на проекті саме їй.

А «чорна пантера» проекту Санта Дімопулос перед виступом розповіла про стосунки у родині: взаємини із чоловіком Ігорем та дітьми. Зірка станцювала зворушливий контемпорарі разом із синами: своїм та чоловіка. Виступ із Тимофієм та Даніелем Санта присвятила дітям, чоловікові та мамі, яка приїхала на шоу її підтримати. Контемпорарі, як і їхнє з Максом Леоновим танго, судді оцінили у максимальні 40 балів.

А головна конкурентка Санти Дімопулос Надія Мейхер у родинний вечір станцювала фольк разом із донечками Анею та Марійкою, які вперше з’явились на телебаченні. Надія зізналася, що довгий час оберігала дітей від уваги ЗМІ, але її донечки мріяли станцювати на шоу «Танці з зірками», тому лише заради них вона зважилася показати їх всій країні. Також Надія показала у візитці унікальні родинні кадри, яких раніше ніхто не бачив. Під легендарну пісню «Квітка Душа», яку виконувала цього вечора Тоня Матвієнко, Надія із доньками станцювали ніжний контемп. Зворушливий виступ розчулив суддів і набрав максимальну кількість балів. А переможниця «Танців з зірками-3», акторка Ксенія Мішина, яка стала запрошеною суддею, назвала Надію своєю фавориткою цього року:

«Ви – легенда, і моє серце належить вам».

Рок-діва Юлія Саніна станцювала контемпорарі разом із батьком Олександром. Артистка пригадала, що коли була маленька, то дивилась перші «Танці з зірками» разом із родиною, та показала унікальні кадри із сімейного архіву. Чуттєвий виступ про історію стосунків батька та доньки Юля присвятила родинам, які відпускають дітей у доросле життя.

А вже разом із Дімою Жуком, який одужав від Covid-19, Юля станцювала запальний квікстеп. Хоча артистка зізналася, що боялася саме цього стилю танцю, Влад Яма зазначив, що це найкращій квікстеп сезону, а Катерина Кухар відмітила блискавичну техніку і сказала, що мріє побачити жіночий фінал шоу. Парі за виступ судді поставили максимальні бали.

Рокер Сергій Танчинець станцював зворушливий ф’южн зі своєю дружиною Анною та старшою донькою Анастасією. Свій виступ родина присвятила батькові дружини, який зараз тяжко хворіє. Донечка Настя зізналася, що раніше не вірила, що її тато так далеко зайде у проекті. В цьому ж зізналася і суддя Катерина Кухар, але Сергію вдалося довести, що талант без працелюбства нічого не вартує.

Зворушив цей вечір не лише виступами зірок із найдорожчими людьми, але й виступом спеціальних гостей – переможця першого оновленого сезону «Танців з зірками» Ігоря Кузьменка та Карини Статищак, яка втратила ногу, але надихнувшись шоу «Танці з зірками», розпочала танцювати. Саме любов до танців та проекту допомогли дівчині не опустити руки, а рухатись на зустріч своїй мрії. Пара виконала на паркеті запальне ча-ча-ча, а наприкінці виступу глядачі у залі та судді аплодували їм стоячи.

«Я дякую за шанс бути сьогодні тут, на головному паркеті країни. Вірте у себе та у те, що ви робите. Адже все у житті можливо, навіть те, що на перший погляд виглядає нездійсненним», - прокоментувала дівчина після виступу.

Цього тижня за результатами суддівського та глядацького голосування у зоні ризику опинилися Надія Мейхер та Кирило Васюк, а також Сергій Танчинець та Яна Цибульська. «Танцем за життя» стала самба. За рішенням суддів, за крок до чвертьфіналу шоу покинула пара Сергій Танчинець та Яна Цибульська.

Нагадаємо, зустрічав пари на балконі у одинадцятому прямому ефірі шоумен, учасник зіркової команди-переможниці на шоу «Маскарад» Юрій Ткач. А спеціальним гостем вечора стала колишня учасниця «Голос. Діти» та артистка продюсерського центру MONATIK Corporation – NiNO.

Тож до чвертьфіналу четвертого сезону «Танців з зірками» потрапили пари Надія Мейхер та Кирило Васюк, Санта Дімопулос та Макс Леонов, Юлія Саніна та Діма Жук, Сергій Мельник та Аделіна Делі.

Дивіться шоу «Танці з зірками» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

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Автор: УНІАН