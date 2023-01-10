Така ініціатива з'явилася після того, як російський актор Артур Смольянінов заявив, що воював би на боці України.

У Держдумі РФ запропонували перед показом фільму в кінотеатрі повідомляти глядачів, якщо в числі акторів є "зрадники". "Зрадниками" вони називають тих, хто висловився проти війни і підтримав кровожерливий путінський режим, повідомляють росЗМІ.

Така ініціатива з'явилася після того, як відомий російський актор Артур Смольянінов в інтерв'ю виданню "Нова газета. Європа" сказав, що воював би на боці України і без докорів сумління стріляв би у своїх співгромадян, які прийшли на територію чужої країни.

"Чи справедлива це смерть? Безумовно. Стріляв би я в нього? Без всякого сумніву", - прокоментував Смольянинов.

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Відразу після цього в Росії заявили, що завели на актора кримінальну справу.

Зазначимо, що восени 2022 року його вже оштрафували на 30 тисяч рублів (близько 15 500 тисяч гривень) за дискредитацію російської армії.

Нагадаємо, Ані Лорак розлютила фанатів, згадавши про минуле в Україні.

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