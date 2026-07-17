Вийшов трейлер комедійного екшну 'Перевізник' з Аланом Рітчсоном і Оуеном Вілсоном

В український прокат фільм має вийти у 2026 році.

Вийшов український трейлер комедійного екшна "Перевізник" (Runner), також відомого на теренах інтернету під назвою "Кур'єр".

В центрі сюжету – колишній найманець Генк Мелоун, а нині кур'єр преміум класу, який має лише три години, щоб доставити донорський орган і врятувати семирічну дівчинку, якій терміново потрібна трансплантація. Але ця проста місія перетворюється на смертельно небезпечну гонку, коли лідер сумнозвісного злочинного синдикату будь-що прагне отримати контроль над цінним вантажем. Разом із Генком у цій сутичці опиняється Бен Бішоп – медичний кур'єр, якого той неохоче змушений перевозити та захищати. А ще компанію їм складає одна дуже балакуча папужка.

Головні ролі у фільмі зіграли Алан Рітчсон ("Машина війни", серіали "Титани", "Річер") та Оуен Вілсон ("Знайомство з батьками", "Шанхайський полудень", "Водне життя зі Стівом Зіссу", "Ніч у музеї", "Опівночі в Парижі", серіал "Локі").

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Також у стріці задіяні Родріго Санторо ("300 спартанців", "Бен-Гур", серіали "Загубені", "Світ Дикого заходу"), Лейла Джордж ("Смертні машини", серіали "Дисклеймер", "Звір в мені") та інші.

Зняв фільм американський режисер та колишній каскадер Скотт Во ("Закон доблесті", "Жага швидкості", "Нестримні 4").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм має вийти у 2026 році, але точна дата буде оголошена трохи згодом (в США його почнуть показувати з 11 вересня 2026 року).

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