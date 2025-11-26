Актор вже має цікаву ідею для сценарію.

Маколей Калкін надумав повернутися до своєї культової ролі Кевіна МакКаллістера із "Сам удома". Актор поділився своєю ідеєю.

Як повідомляє Variety, Калкін, який нещодавно знявся в тематичному ролику по мотивах фільму "Сам удома", проговорився, що був би не проти повністю повернутися до ролі Кевіна і вже навіть має пропозицію щодо продовження.

На думку 45-річного актора, можна було б замінити грабіжників у сюжетній лінії на ображену дитину:

Відео дня

"У мене була така ідея... Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги, а дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. Син не пускає мене додому і розставляє для мене пастки".

Калкін додав, що таким чином будинок можна сприймати, як "метафору стосунків" батька та сина. Тим часом задачею його персонажа буде - повернути любов дитини.

Варто зазначити, що саме франшиза "Сам удома" зробила з Маколея Калкіна справжню зірку, хоч він і знявся лише у перших двох фільмах. Загалом вийшло шість частин у період з 1990-го по 2021 рік. Однак, саме перша стрічка з Калкіним зібрала найбільший успіх у світі, ставши невіддільною частиною різдвяних свят.

Нагадаємо, що не так давно брат Маколея, Кіран Калкін, який також знімався у культовій комедії, втретє став батьком.

Вас також можуть зацікавити новини: