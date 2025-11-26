Маколей Калкін надумав повернутися до своєї культової ролі Кевіна МакКаллістера із "Сам удома". Актор поділився своєю ідеєю.
Як повідомляє Variety, Калкін, який нещодавно знявся в тематичному ролику по мотивах фільму "Сам удома", проговорився, що був би не проти повністю повернутися до ролі Кевіна і вже навіть має пропозицію щодо продовження.
На думку 45-річного актора, можна було б замінити грабіжників у сюжетній лінії на ображену дитину:
"У мене була така ідея... Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги, а дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. Син не пускає мене додому і розставляє для мене пастки".
Калкін додав, що таким чином будинок можна сприймати, як "метафору стосунків" батька та сина. Тим часом задачею його персонажа буде - повернути любов дитини.
Варто зазначити, що саме франшиза "Сам удома" зробила з Маколея Калкіна справжню зірку, хоч він і знявся лише у перших двох фільмах. Загалом вийшло шість частин у період з 1990-го по 2021 рік. Однак, саме перша стрічка з Калкіним зібрала найбільший успіх у світі, ставши невіддільною частиною різдвяних свят.
Нагадаємо, що не так давно брат Маколея, Кіран Калкін, який також знімався у культовій комедії, втретє став батьком.