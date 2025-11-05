Актор благав свою дружину про третю дитину зі сцени "Оскара".

Оскароносний актор Кіран Калкін ймовірно став батьком втретє. Про новий статус зірки проговорилася його колега Сара Снук.

У коментарі Access Hollywood австралійська акторка Сара Снук, яка знімалася з Калкіним у серіалі "Спадкоємці", розповіла, що мала нагороду привітати подружжя з народженням третьої дитини. Ба більше, Сара навіть розсекретила стать малюка - ймовірно у пари народився син.

"Я вже бачилася з малюком. Він дуже милий. Вони дуже щасливі та такі милі", - сказала Снук.

Хоч самі батьки не робили офіційних заяв, очевидно, що 37-річна Джезз Чартон дійсно нещодавно народила. У своїх соцмережах понад місяць тому жінка ділилася, що знаходиться на дев'ятому місяці вагітності.

"Побачила Кіану Рівза на Бродвеї, а зараз я на 9-му місяці вагітності. Це дуже в моєму стилі. Я домовилася з малюком, що він дозволить мені сходити на виставу до пологів. Не знаю, що він захоче натомість, але я, безсумнівно, жінка, яка дотримується свого слова", - написала Джезз в Instagram.

Нагадаємо, що зіркове подружжя вже виховує двох спільних дітей - 6-річну доньку Кінсі Сіу та 4-річного сина Вайлдера Вульфа. Калкін довго просив Джезз народити третю дитину та навіть уклав з нею угоду, що вона погодиться, якщо він здобуде "Оскар". Вже цієї осені стало відомо, що пара чекає на поповнення.

