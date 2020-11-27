Серіал з перших серій занурює в бентежне й повне протиріч життя підлітків генерації Z.

Ввечері 27 листопада на YouTube-каналі Молодіжні серіали 1+1 media з’явилися перші 3 серії молодіжного серіалу "Секс, Інста і ЗНО".

Серіал про кожного з нас - відверто, чесно, дещо незручно і без цензури уже з перших серій занурює в бентежне й повне протиріч життя підлітків генерації Z.

Вибори президента школи, недитяча конкуренція між головними претендентками, перший секс, друзі, вчителі, батьки і ЗНО - з перших хвилин в усій круговерті цих подій ви познайомитесь з найпопулярнішою дівчинкою в школі Сашею Моцак та її конкуренткою Євою Горбатюк. Єва не спиниться ні перед чим, поки всі в школі не почнуть вважати її кращою за Сашу і саме з їхнього протистояння й починається історія підлітків, що знаходяться на межі між дитинством та дорослим життям.

У характерах героїв серіалу та з їхніх діалогів легко буде впізнати себе та перенестись в атмосферу шкільного життя. А ще вдосталь насміятись та поспівпереживати кожному з 13-ки ключових персонажів.

Всі охочі ознайомитись з новою серіальною історією про покоління Z можуть подивитись перші 3 серії вже сьогодні, 27 листопада, у вільному доступі на YouTube каналі “Молодіжні серіали 1+1 media”.

Усі 12 серій сезону вже доступні для перегляду на 1+1 video за ціною 79 грн.

"Секс, Інста і ЗНО" - перший український digital-серіал про підлітків, створений командою 1+1 Digital Studios. Автором ідеї серіалу та шоуранером проекту стала Ірина Никончук, режисер-постановник - Антоніо Лукіч, сценаристи - Євгенія Бабенко та Павло Остріков. Сезон складається з 12 серій, події в яких відбуваються у Вінниці. Головні ролі виконують актори-студенти КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого та КНУКіМ. Вперше для створення серіалу було задіяно музичного супервайзера Сергія Вовка. Головний трек до серіалу - "ZNO" виконує гурт "Вагоновожатые".

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Автор: Олександр Топчій