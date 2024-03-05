Продовження приквела "Гри престолів" вийде влітку 2024 року.

Другий сезон фентезі-серіалу "Дім дракона" (House of the Dragon) стартує на стримінговому сервісі HBO в червні 2024 року.

Як пише профільне видання Variety, відповідне оголошення 4 березня зробив президент підрозділу глобального потокового мовлення та ігор компанії Warner Bros. Discovery Джей Бі Перретт. Однак конкретну дату випуску шоу буде оголошено пізніше.

Наразі відомо, що другий сезон, як і перший, складатиметься з 10 епізодів. При цьому до своїх ролей повернуться Метт Сміт (принц Деймон Таргарієн), Олівія Кук (королева Алісента Хайтауер), Емма Д'Арсі (королева Рейніра Таргарієн), Ів Бест (принцеса Рейніс Таргарієн), Стів Туссен (лорд Корліс Веларіон), Фаб'єн Франкель (сер Крістон Коль), Юен Мітчелл (принц Еймонд Таргарієн), Том Глінн-Карні (корольЕйгон II Таргарієн), Соноя Мізуно (Місарія), Ріс Іванс (сір Отто Хайтауер), Гаррі Коллетт (принц Джекейріс "Джейс" Веларіон), Бетані Антонія (леді Бейла Таргарієн), Фібі Кемпбелл (леді Рейна Таргарієн), Фіа Сабан (королева Гелейна Таргарієн), Джефферсон Голл (лорд Джейсон Ланністер/сір Тіланд Ланністер) і Меттью Нідем (лорд Ларіс Стронг).

Відео дня

Серед новачків другого сезону – Абубакар Салім (серіал "Виховані вовками") у ролі Еліна з Халла, Гейл Ренкін (серіали "Блиск", "Перрі Мейсон") у ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокс (серіал "Повільні коні") у ролі сіра Гвейна Хайтауера і Саймон Рассел Біл ("Смерть Сталіна", "Глибоке синє море") у ролі сіра Саймона Стронга.

Серіал "Дім дракона" – що відомо

Фентезі-серіал "Дім дракона" є приквелом одного з найуспішніших серіалів в історії – "Гри престолів". Як і основний серіал, "Дім дракона" знято на основі книги Джорджа Мартіна – цього разу в основу ліг роман "Вогонь і кров", який розповідає про розквіт Дому Таргарієнів – за 200 років до подій "Гри престолів".

Прем'єра першого сезону "Дому дракона" відбулася 21 серпня 2022 року. Перший епізод отримав загалом схвальні відгуки: одразу після виходу на IMDb він отримав оцінку 9,1 бала з 10, на Rotten Tomatoes – 85% схвалення від критиків і 89% від широкої аудиторії, а на Metacritic – 69 балів від кінооглядачів і 8,6 від глядачів. Утім, знайшлося й чимало фанатів оригінального серіалу, які розкритикували приквел.

Знімали серіал в Англії, Португалії та Іспанії.

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