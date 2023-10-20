"Ген V" став серіалом № 1 на Prime Video в більш ніж 130 країнах, тому рішення про його продовження було очевидним.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video вирішив продовжити на другий сезон серіал "Ген V" (Gen V), що є спін-оффом популярного антисупергеройского серіалу "Хлопаки" (The Boys).

Як повідомляє Variety з посиланням на представника Amazon MGM Studios Вернона Сандерса, "Ген V" став серіалом № 1 на Prime Video в більш ніж 130 країнах, тому рішення про його продовження було очевидним.

"Ген V" – найпопулярніший новий оригінальний серіал Prime Video 2023 року, і ми дуже раді, що наш неймовірний акторський склад і знімальна група будуть продовжувати розповідати сміливі та зухвалі історії з "Ген V" нашим клієнтам", – заявив Сандерс.

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Примітно, що студія вирішила оголосити про продовження серіалу ще до виходу фіналу першого сезону – сьома і восьма серії "Ген V" вийдуть тільки 27 жовтня і 3 листопада 2023 року.

Відзначимо, на даний момент Amazon Prime Video також завершує роботу над четвертим сезоном серіалу "Хлопаки". Фанати сподівалися, що продовження шоу вийде до кінця 2023 року, оскільки його зйомки були завершені ще навесні. Однак влітку 2023 року шоуранер серіалу Ерік Кріпке заявив, що випуск нового сезону буде відкладений доти, поки не завершиться страйк Гільдії сценаристів США. У підсумку страйк завершився на початку жовтня 2023 року, проте дата виходу 4 сезону "Хлопаків" так і не була названа.

"Ген V" – що відомо про спін-офф "Хлопаків"

Серіал "Ген V" є спін-оффом популярного антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys). Основні події серіалу відбуваються у вигаданому коледжі для супергероїв-підлітків Godolkin University School of Crimefighting, яким керує вже відома за основним серіалом Vought International Corporation. У центрі сюжету – заклинателька крові Марі Моро, яка хоче стати новою учасницею легендарної "Сімки". Втім, на її шляху виникає чимало перешкод.

Головні ролі в серіалі виконали зірки "Моторошних пригод Сабріни" Джез Сінклер і Чанс Пердомо, а також Ліззі Бродвей з фільму "Американський пиріг представляє: Правила для дівчаток", Шеллі Конн з "Бріджертонів", Патрік Шварценеггер та інші.

Також в першому сезоні серіалу в гостьових ролях з'явилися Дженсен Еклс (Солдатик) і Чейс Кроуфорд (Підводний), відомі за оригінальним серіалом.

Прем'єра серіалу відбулася 29 вересня 2023 року. Перший сезон шоу налічує вісім епізодів.

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