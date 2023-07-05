Критики зійшлися на думці, що фінал шоу став справжньою катастрофою.

Провокаційний серіал Сема Левінсона "Ідол" зіткнувся з жорсткою критикою на кожному етапі: під час виробництва, перед прем'єрою і протягом усього щотижневого випуску.

У п'ятисерійній драмі Лілі-Роуз Депп грає починаючу поп-зірку Джослін, яка починає складні стосунки з культовим лідером Тедросом, якого грає Абель Тесфайє, більш відомий під сценічним ім'ям The Weeknd.

Після фіналу сезону більшість критиків винесли вердикт і були одностайні в тому, що це "нудний провал", пише The Independent.

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"Справа не тільки в тому, що "Ідол" - один з найгірших коли-небудь створених серіалів, це також, можливо, найбільш упущена можливість", - написали The Guardian.

The Telegraph назвав "Ідола" "найгіршим телевізійним шоу року" у своєму огляді, уточнивши, що глядачам доведеться мати справу з "катастрофічною драмою музичної індустрії", яка є "нелогічною, нудною та сексистською". Також оглядач назвав серіал "порнотриб'ютом" "З широко закритими очима" Стенлі Кубрика".

"Все, що ви знайдете в "Ідолі" - зяючі діри в оповіданні і байдужість в персонажах, замасковане під глибину", - резюмував GQ UK.

Нагадаємо, раніше з'явився український трейлер нового трилера "Гра з дияволом" з Ніколасом Кейджем.

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