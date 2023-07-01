Фільм вийде на екрани вже 27 червня.

На YouTube-каналі Kinomania Film Distribution з'явився український трейлер нового трилера, у якому в головній ролі знявся Ніколас Кейдж ("Примарний гонщик". Горор "Гра з дияволом" вже скоро вийде у прокат.

Окрім Кейджа, у фільми знявся Юель Кіннаман ("Робокоп"). Режисером трилера став Юваль Адлер, а сценаристом - Люк Парадайз.

У центрі сюжету - звичайний та дуже сором'язливий чоловік. Він їхав до своєї вагітної дружини, яка перебуває у лікарні.

"Під дулом пістолета чоловік змушений взяти в дорогу таємничого пасажира. Озброєний револьвером і садистським характером, цей божевільний викрадач автомобілів зовсім не той, ким здається на перший погляд. І водієві, щоб пережити ніч, доведеться зробити все, щоб знищити цього рудоволосого монстра", - йдеться в описі до трейлера.

У трейлері можна побачити, що чоловіку доводиться виконувати вимоги незнайомця, він возить його Лас-Вегасом. Усе закінчується стріляниною.

Відомо, що частину сцен фільму з Кейджем знімали у студії віртуальної реальності у Лас-Вегасі. Трилер вийде на екрани вже 27 червня.

"Гра з дияволом" - трейлер

Нагадаємо, раніше з'явився тизер українського фільму жахів "Конотовська відьма" про війну з РФ.

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