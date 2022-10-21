5 сезон серіалу вийде на Netflix повністю 9 листопада 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер 5 сезону популярного історичного серіалу "Корона" (The Crown), що розповідає про життя і правління королеви Єлизавети II.

5 сезон серіалу вийде на Netflix повністю 9 листопада 2022 року.

Це буде перший сезон серіалу, який вийде після смерті принца Філіпа (9 квітня 2021 року) і королеви Єлизавети II (8 вересня 2022 року). Основною сюжетною лінією стануть події 1990-х років, в тому числі розлучення принца Чарльза і леді Діани.

У 5 сезоні відбудеться чергова зміна виконавців головних ролей. Так, роль Єлизавети в п'ятому сезоні зіграє Імельда Стонтон, Філіпа – Джонатан Прайс, Чарльза – Домінік Уест, а Діани – Елізабет Дебікі. Леслі Менвілл зіграє молодшу сестри королеви принцесу Маргарет, Джонні Лі Міллер – прем'єр-міністра Великобританії Джона Мейджора, а Олівія Вільямс – багаторічну кохану принца Чарльза Каміллу Паркер Боулз.

Серіал "Корона" – цікаві факти

Історичний серіал "Корона" виробництва Великобританії і США розповідає про життя і правління королеви Єлизавети II (1926-2022). Перший сезон вийшов в 2016 році та відразу ж отримав небувалу популярність, а також захоплені відгуки критиків і цілу низку престижних нагород і номінацій. Всього заплановано як мінімум 6 сезонів, втім, поки до кінця невідомо, чи вплине на ці плани смерть королеви 8 вересня 2022 року.

Перший сезон серіалу починається з весілля майбутньої королеви Єлизавети і принца Філіпа в 1947 році та закінчується розірванням заручин її сестри принцеси Маргарет з Пітером Таунсендом в 1955 році. Другий сезон охоплює період від Суецької кризи в жовтні 1956 року до відставки прем'єр-міністра Гарольда Макміллана в жовтні 1963 року і народження принца Едварда в березні 1964 року. Третій сезон охоплює період між 1964 і 1977 роками, включаючи в себе два терміни правління Гарольда Вільсона і Едварда Хіта в якості прем'єр-міністрів, а також представляє Каміллу Шанд. Дія четвертого сезону відбувається з 1977 року до 1990 року та включає в себе правління прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, а також весілля принца Чарльза і леді Діани Спенсер. П'ятий і шостий сезони будуть охоплювати царювання королеви в кінці XX і на початку XXI століття.

Враховуючи великий проміжок часу, охоплений в серіалі, кожні два сезони відбувається зміна основних акторів. Так, в перших двох сезонах роль королеви виконує Клер Фой, принца Філіпа грає Метт Сміт, а принцесу Маргарет – Ванесса Кірбі. У третьому і четвертому сезонах Олівія Колман зіграла королеву, Тобайас Мензіс – принца Філіпа, а Хелена Бонем Картер – принцесу Маргарет. У третьому сезоні до акторського складу приєднується Джош О'Коннор в ролі принца Чарльза, а в четвертому сезоні з'являються нові персони – Емма Коррін в ролі леді Діани Спенсер і Джилліан Андерсон в ролі Маргарет Тетчер. У п'ятому і шостому сезонах ролі королеви, принца Філіпа і принцеси Маргарет виконають Імельда Стонтон, Джонатан Прайс і Леслі Менвілл відповідно, а Елізабет Дебікі та Домінік Вест зіграють принцесу Діану і принца Чарльза.

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