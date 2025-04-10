Прем'єра серіалу відбудеться 16 травня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер комедійного науково-фантастичного серіалу "Вбивцебот" (Murderbot) з Александером Скашгордом ("Меланхолія", "Варяг", "Безмежний басейн", серіал "Справжня кров").

Новий проект заснований на серії книг американської письменниці-фантастки Марти Веллс "Щоденники Вбивцебота", перша частина якою вийшла в 2017 році під назвою All Systems Red. За ці книги вона отримала низку престижних нагород, в тому числі премії "Г'юго" та "Локус".

В центрі сюжету – розумний охоронний андроїд, який зве себе Вбивцеботом. Він має здатність до вільного мислення, але повинен приховувати це. Виконуючи небезпечні завдання, він відчуває потяг до людей та водночас нажаханий їхньої слабкістю.

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Також у серіалі задіяні Девід Дастмалчян ("Людина-мураха", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Дюна"), Нома Думезвені ("Русалонька", серіали "Поза", "Наглядач"), комедіантка Сабріна Ву (серіал "Початкова школа "Ебботт") та інші.

Крім того, невеличкі камео у серіалі отримали Джон Чо ("Гарольд і Кумар відриваються", "Зоряний шлях", серіал "Ковбой Бібоп") та Кларк Грегг (франшиза "Месники", серіал "Агенти Щ.И.Т.").

Створили шоу брати Пол та Кріс Вайц, які разом започаткували підліткову комедійну франшизу "Американський пиріг" (1999), а потім зняли номіновану на "Оскар" комедійну драму "Мій хлопчик" (2002). Втім, більшість своїх найвідоміших робіт вони зняли окремо. Так, Кріс серед іншго зняв фільми "Золотий компас" (2007), "Сутінки. Сага. Новолуння" (2009) та "Операція "Фінал" (2018), а також написав сценарії до фільмів "Попелюшка" (2015), "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" (2016) та "Творець" (2023). Натомість Пол зняв фільми "Назад на землю" (2001), "Знайомство з Факерами 2" (2010) та "Батьківство" (2021), а також серіал "Моцарт у джунглях" (2014-2018).

Прем'єра серіалу відбудеться 16 травня 2025 року. Перший сезон налічуватиме десять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасна, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 11 липня.

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