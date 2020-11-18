Прем'єра нових епізодів шоу запланована на 24 січня 2021 року.

У третьому сезоні серіалу «Зачаровані» від каналу The CW з'явиться трансгендерний персонаж, якого зіграє актор тренсгендер Дж. Дж. Хоукінс.

Читайте такожЗ'явився тизер до двогодинної фінальної серії "Надприродного"Про це повідомляє Deadline.

Хоукінс виконає роль студента-трансгендера на ім'я Кевін, який надихне одну з Зачарованих сестер битися з грізним противником.

Раніше актор вже грав небінарного трансгендерного чоловіка в серіалі «Червона лінія», який був закритий після виходу першого сезону минулого року.

Серіал «Зачаровані»: що відомо

У 2018 році відбувся перезапуск шоу.

Сюжет нових «Зачарованих» не відрізняється від оригінального шоу: три сестри дізнаються, що володіють магічними силами та починають боротьбу зі злом. Головні ролі виконали латиноамериканські актриси Мадлен, Мелоні Діас і Сара Джеффері.

Над новою версією фентезійної драми працює Дженні Снайдер Урман.

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 24 січня 2021 року.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц