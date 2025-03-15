В український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures представила перший трейлер сімейної комедії "Ще одна шалена п'ятниця" (Freakier Friday), що стане сиквелом хітового фільму 2003 року.

Події фільму розгортаються через роки після того, як Тесс і її донька Анна пережили кризу ідентичності, розв'язати яку вдалося лише після того, як вони магічним чином обмінялися тілами. Тепер у Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити в одне місце двічі.

У сиквелі до своїх ролей повернулися головні зірки першого фільму – Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Гелловін", "Все завжди і водночас") та Ліндсі Лохан ("Круті дівчата", "Незабутнє Різдво"). Крім того, свою роль повторив Чед Майкл Мюррей (серіал "Школа виживання", серіал "Рівердейл").

Відео дня

Також у новому фільмі зіграли Джулія Баттерс ("Одного разу в Голлівуді", "Фабельмани"), Софія Геммонз ("Соціальна дилема"), Менні Джасінто ("Топ Ґан: Меверік", серіал "Аколіт"), Майтреї Рамакрішнан (серіал "Я ніколи не...") та інші.

Режисеркою виступила Ніша Ґанатра ("Висока нота").

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: