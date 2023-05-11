Оригінальний фільм з Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс у головних ролях вийшов у 2003 році.

Актриси Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс ведуть переговори про возз'єднання для продовження популярної комедії про обмін тілами "Шалена п'ятниця" (Freaky Friday), що вийшла на екрани в 2003 році.

Як пише Variety, наразі продовження "Шаленої п'ятниці" перебуває в розробці у Disney, і Лохан та Кертіс, як очікується, знову зіграють свої ролі дуету матері-дочки Анни та Тесс Коулман.

Відзначимо, заснована на однойменному романі Мері Роджерс 1972 року, історія двічі екранізувалася перед фільмом 2003 року – в 1976 році з Барбарою Харріс і Джоді Фостер в головних ролях і в 1995 році з Шеллі Лонг і Габі Гоффман. Але найбільший успіх мала саме версія Лохан-Кертіс, яка зібрала в прокаті понад 160 мільйонів доларів.

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Чутки про потенційне продовження почали поширюватися в лютому 2023 року, коли Кертіс опублікувала фотографію з Лохан в Instagram із написом: "Сьогодні п'ятниця. Я просто кажу! Пальці схрещені!".

"Це станеться", – пізніше уточнила Кертіс в інтерв'ю Variety на церемонії вручення нагород Гільдії продюсерів 26 лютого.

Крім того, в інтерв'ю New York Times Кертіс заявила: "Коли я подорожувала по світу з "Хеллоуїн. Кінець", люди хотіли знати, чи буде ще одна "Шалена п'ятниця". Це дійсно зачепило за живе. Повернувшись, я зателефонувала своїм друзям з Disney і сказала: "Здається, потрібно зняти фільм".

Лохан також підтвердила свою зацікавленість у продовженні.

Сюжет фільму "Чумова п'ятниця"

Головна героїня фільму – 15-річна Анна Коулман, яка постійно бунтує проти своєї суворої матері Тесс. Героїні регулярно сперечаються одна з одною, поки одного ранку в п'ятницю не виявляють, що вони помінялися тілами. Щоб знову віднайти себе, спочатку їм доведеться навчитися розуміти одна одну.

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