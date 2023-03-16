Новинка від DC має одразу дві сцени після титрів.

16 березня 2023 року в український прокат вийшов комедійний супергеройський фільм "Шазам! Лють Богів" (Shazam! Fury of the Gods) за коміксами DC, що став продовженням фільму 2019 року.

Вже відомо, що новинка від DC має одразу дві сцени після титрів. Розповідаємо трохи про них.

Обережно, попереду спойлери!

Отже, у першій сцені між титрами до Шазама навідуються агенти Емілія Гаркорт (Дженніфер Голланд) та Джон Економос (Стів Ейджі), яких вже можна було бачити у фільмі "Загін самогубців: Місія навиліт" та серіалі "Миротворець". Голова А.Р.Г.У.С. Аманда Воллер доручила їм завербувати нового супергероя до команди Товариства Справедливості Америки, з яким глядачі вже познайомилися у фільмі "Чорний Адам" восени 2022 року. Між ними зав'язується кумедний діалог, під час якого Шазам залюбки погоджується доєднатися до команди, однак постійно перепитує, чи буде там Диво-жінка, на яку він явно "запав". Таким чином, відкривається шлях до можливого майбутнього персонажа у виконанні Закарі Лівая у росширеному кіновсесвіті DC.

Друга сцена після титрів присвячена доктору Тадеусу Сівані (Марк Стронг) – головному антагоністу з першого фільму "Шазам!", який нині перебуває у в'язниці. Як і в сцені після титрів до першої частини, до нього знову навідується черв Містер Майнд, який продовжує виношувти свої суперлиходійські плани. Ймовірно, у майбутньому вони ще перетнуться з Шазамом.

Шазам! Лють Богів – про що фільм

У сиквелі фільму Біллі Бетсон, який може перетворюватися у дорослого супергероя, вимовивши магічне слово "Шазам!", намагається допомагати місту разом зі своїми зведеними братами та сестрами, які теж отримали суперсили. Аж раптом на їхньому шляху з'являються мстиві богині – доньки Атласа, які хочуть забрати суперсили у героїв та попутно знищити людство.

Про інші кіноновинки тижня читайте в нашому окремому матеріалі.

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