У новій серії розповідається історія дивовижного палацу у селі Курісове, що на Одещині.

Автори циклу "Українські палаци. Золота доба" продовжують знайомити глядачів 1+1 video та офіційного YouTube каналу 1+1 із величною архітектурною спадщиною України. У новій серії 8-серійного циклу розповіли історію дивовижного палацу у селі Курісове, що на Одещині, збудованого українським козаком грецького походження, який служив російській імперії.

Власник палацу Іван Куріс колись, під час штурму фортеці Ізмаїл, врятував полководця Олександра Суворова від смерті. Полководець нагородив козака орденом і той став аристократом, якому мала належати і земля. І він її отримав на Одещині. Тут стояла розбита турецька фортеця, а Іван Куріс заснував село, яке назвав на свою честь, і побудував маєток.

Сьогодні будівля палацу в жахливому стані, але все одно можна одразу помітити незвичний східний стиль, у якому вона збудована: башти у вигляді мінаретів, вхідний портал, який називали Мавританською аркою, центральна камінна зала, зверху яку накривав скляний купол, прикрашений вітражами.

Стіни прикрашали картини Ван Дейка та Ганса Гольбейна, гравюри Альбрехта Дюрера, вздовж стін були виставлені цінні тисячолітні артефакти. Перлиною зали була білосніжна мармурова скульптура грифона віком 1500 років, яка нині зберігається у Одеському археологічному музеї. Онук Івана Куріса захоплювався колекціонуванням рідкісних видань та стародруків, за якими він полював по всій Європі. Його колекція налічувала більше 20 000 видань. Після революції з усієї колекції залишилось лише 5 книг.

Багато гостей приїжджали у цей куточок Дикого поля тільки для того, щоб подивитись на витвір архітектурного мистецтва Івана Куріса. А граф Воронцов, який одного разу гостював у Куріса, побачивши мавританську арку, захотів собі таку саму і збудував її у своєму палаці в Криму.

Революція вплинула на долю цього палацу кардинально, як і на долі усіх заможних родин у тодішній російській імперії. У радянську добу у палаці в Курісовому розмістилась сільськогосподарська школа, а от яка доля чекала на нащадків Івана Куріса, дивіться у новій серії циклу циклу "Українські палаци. Золота доба".

Нагадаємо, в документальному циклі із 8 серій продюсер історичних стрічок на 1+1 Акім Галімов разом з командою істориків, архітекторів з 3D реконструкцій та спеціалістів VFX відтворюють 8 повністю або частково зруйнованих українських палаців.

Транслюється проєкт на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1 щоп’ятниці о 19:00.

Проєкт в 2021 році став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту PITCH UA 3, що був організований медіаконсалтинговою компанією Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA) та "Зміцнення Громадської Довіри" (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.

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