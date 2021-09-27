Джамала змінила імідж, на паркеті з'явилася справжня спокусниця.

Відома українська співачка Джамала, яку регулярно критикують за одноманітність на шоу "Танці з зірками", станцювала ча-ча-ча з партнером Антоном Нестерком.

На паркет Джа вийшла в білій перуці з кучерявим волоссям і в яскраво-червоній коротенькій сукні з "екстремальним" декольте та відкритою спиною.

Читайте такожНа шоу "Танці з зірками" ледь не розпалася пара (фото, відео)Такий відвертий образ - справжня несподіванка для глядачів, адже співачка досить скромна, вона завжди віддає перевагу закритому вбранню як у житті, так і на сцені.

Суддя Макс Чмерковський зазначив, що пара підняла йому настрій. "Сьогодні була не Джамала. Ти сьогодні була така відверта", - сказала Кухар.

"Ти просто секс, це було круто!"- прокоментував номер Джамали ведучий зіркового балкона Женя Кот.

Номер Джамали й Антона Нестерка

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 вересня, три пари потрапили до зони ризику на шоу "Танці з зірками", але за результатами голосування проект покинула пара Олексій Суровцев і Марія Колосова.

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Автор: Ольга Робейко