Оксана Антонюк вже була співведучою "базару" минулого року.

У Збройних силах України спростували інформацію про те, що ведучою фінансово підтримуваного режимом Лукашенка і Росією "Слов'янського базару у Вітебську" буде режисер-постановник ансамблю Збройних сил України Оксана Антонюк.

Читайте такожСуддя "Голосу країни" анонсувала вихід нового кліпуПро це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Так, Оксана Антонюк не збирається брати участь у цьому фестивалі.

"Організатори фестивалю не зверталися особисто до режисера-постановника ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк. Вона не планувала і не збирається брати участь у заході", - йдеться в повідомленні.

Скандал зі "Слов'янським базаром"

Наприкінці березня через появу в медіа інформації про участь Тимура Мірошниченка в "Слов'янському базарі" в мережі розгорівся скандал.

Після цього Мірошниченко заявив, що не братиме участі у події, яка фінансується з бюджету Білорусі та Росії. Синхронно Керівник НСТУ Зураб Аласанія написав у соцмережі, що Мірошниченко звільняється.

Слідом за Мірошниченком від участі у фестивалі відмовився інший український ведучий - телеканалу "Інтер" - Андрій Доманський. Він зазначив, що його кандидатуру дійсно розглядали, але "офіційної згоди з мого боку не було і не буде".

Пізніше "Слов'янський базар у Вітебську" оголосив ведучою режисера-постановника ансамблю Збройних сил України Оксану Антонюк.

Оксана Антонюк вже була співведучою "базару" минулого року. Але цього року, запевняє, запрошення не отримувала.

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Автор: Людмила Жерновська