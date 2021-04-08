У Збройних силах України спростували інформацію про те, що ведучою фінансово підтримуваного режимом Лукашенка і Росією "Слов'янського базару у Вітебську" буде режисер-постановник ансамблю Збройних сил України Оксана Антонюк.
Читайте такожСуддя "Голосу країни" анонсувала вихід нового кліпуПро це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Так, Оксана Антонюк не збирається брати участь у цьому фестивалі.
"Організатори фестивалю не зверталися особисто до режисера-постановника ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк. Вона не планувала і не збирається брати участь у заході", - йдеться в повідомленні.
Скандал зі "Слов'янським базаром"
- Наприкінці березня через появу в медіа інформації про участь Тимура Мірошниченка в "Слов'янському базарі" в мережі розгорівся скандал.
- Після цього Мірошниченко заявив, що не братиме участі у події, яка фінансується з бюджету Білорусі та Росії. Синхронно Керівник НСТУ Зураб Аласанія написав у соцмережі, що Мірошниченко звільняється.
- Слідом за Мірошниченком від участі у фестивалі відмовився інший український ведучий - телеканалу "Інтер" - Андрій Доманський. Він зазначив, що його кандидатуру дійсно розглядали, але "офіційної згоди з мого боку не було і не буде".
- Пізніше "Слов'янський базар у Вітебську" оголосив ведучою режисера-постановника ансамблю Збройних сил України Оксану Антонюк.
Оксана Антонюк вже була співведучою "базару" минулого року. Але цього року, запевняє, запрошення не отримувала.
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