Вийшов трейлер сиквелу 'Соціальної мережі' Фінчера: сюжет і дата прем'єри

Головні ролі у фільмі виконують Майкі Медісон, Джеремі Аллен Вайт та Джеремі Стронг.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала офіційний тизер-трейлер нового драматичного трилера "Соціальний розрахунок" (The Social Reckoning), сиквела хітового фільму "Соціальна мережа" Девіда Фінчера 2010 року.

У світовий прокат стрічка вийде 9 жовтня 2026 року.

Зазначається, що над картиною працює Аарон Соркін, який був сценаристом першого фільму. Його оригінальний сценарій заснований на подіях, які призвели до сенсаційного розслідування The Facebook Files у The Wall Street Journal про діяльність компанії Марка Цукерберга.

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"Фільм натхненний реальною історією про те, як Френсіс Хауген, молода інженерка Facebook, об'єднується з Джеффом Хорвіцем, журналістом The Wall Street Journal, і вирушає в небезпечне розслідування, яке в підсумку призводить до розкриття найретельніше прихованих секретів соціальної мережі", – зазначили в компанії Sony.

Головні ролі у фільмі виконують Майкі Медісон, Джеремі Аллен Вайт і Джеремі Стронг.

"Соціальний розрахунок" – трейлер

"Соціальний розрахунок" – що важливо знати про фільм

Картина позиціонується не як пряме продовження "Соціальної мережі", а як доповнення.

Аарон Соркін, автор сценарію "Соціальної мережі", ще у 2020 році говорив про готовність працювати над продовженням фільму за умови, що режисерське крісло знову займе Девід Фінчер. Однак у червні 2025 року стало відомо, що Соркін вирішив самостійно зняти нову картину. Зйомки стартували в жовтні минулого року.

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