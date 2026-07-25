У 3-му сезоні 'Перснів влади' розпочнеться нова війна: перший трейлер і дата прем’єри

Автори серіалу обіцяють, що нові епізоди будуть більш масштабними та похмурими.

Вийшов офіційний тизер-трейлер третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of The Rings: The Rings of Power).

У підписі до ролика повідомляється, що нові епізоди серіалу будуть доступні для перегляду з 11 листопада 2026 року на стрімінговому сервісі Prime Video.

Автори обіцяють зробити нові епізоди більш масштабними та похмурими, приділивши особливу увагу військовому протистоянню та подіям, які поступово призведуть до утворення Останнього союзу ельфів і людей.

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Серіал "Володар перснів: Персні влади" – що важливо знати

"Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) – фентезійний серіал, створений Amazon MGM Studios за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна. Події серіалу розгортаються за тисячі років до історії, показаної в трилогії "Володар перснів", і переносять глядачів у Другу епоху Середзем’я – час, коли були викувані Персні влади, а Саурон розпочав свій шлях до могутності.

У центрі сюжету – молода Галадріель, ельфійські королівства, гном’яче царство Казад-Дум і могутній острів Нуменор. У міру розвитку історії над Середзем’ям нависає нова загроза: Саурон поступово повертається, прагнучи підкорити собі вільні народи та змінити хід історії.

Головних героїв серіалу втілюють Морвед Кларк, яка зіграла Галадріель, Чарлі Вікерс у ролі Саурона, Роберт Арамайо, який зіграв Елронда, а також Деніел Вейман, який грає Гендальфа (Незнайомця). До акторського складу також увійшли Бенджамін Уокер (Гіл-галад), Синтія Аддай-Робінсон (королева-регентка Міріель), Оуейн Артур (принц Дурін IV) та Софія Номвете, яка зіграла роль Діси.

Творцями серіалу, а також його шоуранерами, сценаристами та виконавчими продюсерами є Дж. Д. Пейн і Патрік Маккей. Над різними епізодами проєкту працювали кілька режисерів, серед яких Хуан Антоніо Байона, Вейн Че Іп, Шарлотта Брандстром, Сана Хамрі та Луїза Хупер. Постановкою третього сезону керує Шарлотта Брандстром, яка також увійшла до числа виконавчих продюсерів проєкту.

"Володар перснів: Персні влади", 3-й сезон – трейлер і сюжет

Третій сезон "Володаря перснів: Персні влади" продовжить розповідати про боротьбу народів Середзем’я з Сауроном, який стрімко нарощуватиме свій вплив. Дія перенесеться на кілька років уперед після подій другого сезону. Основний сюжет зосередиться на масштабній війні ельфів із Темним володарем, поки той рухатиметься до своєї головної мети – створення Єдиного Персня.

У міру розвитку історії армії Саурона почнуть дедалі сильніше загрожувати вільним землям Середзем’я. Під ударом опиняться Ліндон, Рівенделл і Казад-Дум, а глядачі побачать розвиток сюжетних ліній Нуменора, гномів і Гендальфа. Крім того, у серіалі вперше з'явиться Келеборн – чоловік Галадріель, який відіграє важливу роль у подальших подіях.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що вийшов перший тизер серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099".

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