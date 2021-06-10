Даміано Давід зустрічається з моделлю Джорджією Солері вже чотири роки.

Вокаліст італійського гурту-переможця «Євробачення-2021» Maneskin Даміано Давід розповів про дівчину, з якою зустрічається вже багато років.

Про це йшлося в інтерв’ю членів гурту виданню Vanityfair.

22-річний італієць, який розпалив серця мільйонів глядачів «Євробачення», нарешті підтвердив, що має другу половинку. З травня Даміана буквально переслідують, щоб сфотографувати його дівчину. Відомо, що стосунки закохана пара не афішувала, артист майже не показувався з обраницею, його Instagram наповнений переважно спільними світлинами колег по гурту.

Читайте такожAC/DC випустили видовищний кліп на пісню Witch's SpellЛише нещодавно папарацці вдалося спіймати на камеру італійця з незнайомкою, з якою він спілкувався на терасі кафе.

«Папарацці були у мене під будинком вранці й увечері. І так, після чотирьох років стосунків я згадав її ім’я. Папарацці під моїм домом досі, але мені принаймні не треба нічого приховувати», – відповів він.

Незнайомкою виявилась популярна італійська інфлюенсерка Джорджія Солері. У профілі в Instagram вона зазначила, що любить позувати, їсти традиційну пасту аматричану і підтримує фемінізм.

Раніше таблоїди писали про начебто роман Даміана Давіда та української виконавиці й солістки гурту Go_A Катерини Павленко через те, що ті у Роттердамі палко підтримували один одного. Втім, українка спростувала чутки, заявивши, що в італійця є дівчина, тому вона «не хоче влазити у ці стосунки». У мережі фанати досі поширюють малюнки Давіда з Павленко.

Гурт рокерів Maneskin з піснею «Zitti E Buoni» тріумфував у пісенному конкурсі Євробачення-2021, набравши 524 бали. Популярність до італійців прийшла після перемоги в талант-шоу «X Factor» 2017 року.

Українські виконавці Go_A хоч і посіли п’яте місце, проте очолили музичні чарти стрімінгових сервісів.

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Автор: Яна Ставська