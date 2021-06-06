Артистка розповіла, що у Даміано є кохана дівчина.

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, що її майже одружили з переможцем конкурсу Євробачення 2021, солістом групи Måneskin Даміано Давидом.

Про це вона сказала в програмі "Світське життя".

"Євробачення - це не тільки три дні, а це цілий рік і там є ціла тусовка єврофанів, які дуже сильно полюбили. Мене там вже майже одружили з вокалістом італійської групи. Те, що ми схожі з ним як брат і сестра, навіть я це зараз бачу, коли нас малюють. Але у нього є дівчина, тому я не буду влазити в ці відносини", - сказала Павленко.

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Також Катя розповіла, як вчила Даміано співати пісню "Шум", яку вона представляла на конкурсі.

"А потім вже, коли ми зустрілися у фіналі, то вони прийшли до нас в гримерку і попросили мене, щоб я навчила їх співати українською мовою. Вони сказали: "Ми не можемо більше терпіти, нам дуже подобається ця пісня, ми хочемо підспівувати, але у нас не виходить", - зазначила Павленко.

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Автор: Діана Могилєвич